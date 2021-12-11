زوجة في دعوى خلع: بخيل ومش عايز يصرف على البيت وسرق 10 جنيه من شنطتي

«بيحوش 10 تلاف جنيه مرتبه وسرق مني 10 جنيه»، هكذا قالت زوجة لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس في دعوى خلع من أغرب القضايا التي طرحت أمام خبراء التسوية، حيث أقامت «ك. ه‍»، دعوى خلع مبررة سبب دعواها بأن زوجها «ع. م»، أناني وبخيل رغم يسار حاله، وأنه لا ينفق على المنزل، ويدخر راتبه الشهري، فأقامت دعوى خلع حملت رقم 3057 لسنة 2021.

قالت الزوجة أمام قاضي محكمة الأسرة، إنه تقدم لها منذ عامين، شاب ميسور الحال ويعمل في وظيفة مرموقة، ووافق والداها عليه، وبعد التعارف تبادلا الإعجاب وتمت الخطبة، وكان كريماً معها لم يبخل عليها في شئ، والتزم بجميع متطلبات أهلها من حيث شقة الزوجية وحفل الزفاف، وبعد 9 أشهر تمت الزيجة.

طلع بخيل بعد أسبوع

وأضافت الزوجة أنه بعد الزواج بأسبوع تحجج بالعمل وقام بإلغاء سفر شهر العسل الذي وعدها به وقت الخطبة، وقال لها إنه سيعوضها بعد أن يتقاضى مرتبه، لأنه أنفق كل أمواله على الزواج، وبعدها ظهر بخله الشديد تجاهها وتجاه المنزل، حتى أنها بعد فترة لجأت لأهلها حتى ينفقوا عليها، وعندما كانت تعترض على بخله كان يعنفها ويتهمها أنها مبذره.

بيفصل عنها التكييف والسخان

وأوضحت الزوجة أنها عاشت معه في معاناة بسبب بخله حتى أنها طلبت منه شراء تكييف ووافق وبعد شرائه طالبها بتسديد الفاتورة، وعندما رفضت تعنت معها وأخذ الريموت معه وهو خارج المنزل، وطالبها بتسديد فاتورة الكهرباء للشقة، وبعدها تعطل السخان وظلت تطلب منه إصلاحه لكنه لم يفعل، واكتشفت أنه يقوم بتشغيل السخان أثناء استحمامه وبعدها يفصله حتى يوفر فاتورة الغاز.

سرق منها 10 جنيهات

وتابعت الزوجة: «كل شهر بيقبض 10 تلاف غير المكافأة وبيحوشه في الدرج ومش بيصرف منه غير ملاليم، ولما اطلب منه حاجة يسألني بعمل إيه بمصروف أهله كأنه فرض، وفي مرة أهلي مبعتلويش المصروف بتاعي، والفلوس خلصت، وكان معايا 10 جنيه في الشطة، واكتشفت أنه أخدها علشان يروح بيها الشغل، رغم أن الدرج فيه أكتر من 50 ألف جنيه».

واختتمت الزوجة دعواها بأنها ذهبت لمنزل عائلتها، وتركت له المنزل حتى تستريح من بخله، ولجأت إلى محكمة الأسرة بعد عام من زواجها، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.