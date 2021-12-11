طريقة التقديم في مسابقة الأسرة القرآنية.. جوائزها تصل إلى 100 ألف جنيه

أعلنت وزارة الأوقاف، في بيان لها، تفاصيل مسابقة الأسرة القرآنية، والتي تشترط حفظ ثلاثة أو أربعة من أفراد الأسرة للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ماتقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة طريقة التقديم على مسابقة الأسرة القرآنية وقيمة الجوائز التي يمكن الحصول عليها من هذه المسابقة التي تطرحها وزارة الأوقاف المصرية.

طريقة التقديم وضوابط مسابقة الأسرة القرآنية

على الراغبين في الالتحاق بهذه المسابقة تقديم الملف بمديرية الأوقاف التابع لها الأسرة المتقدمة في جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت.

عند تحديد ميعاد الاختبار، يتم الاختبار التمهيدي في المديريات الإقليمية، بينما تتم التصفية النهائية بديوان عام وزارة الأوقاف.

يكون نظام النجاح وتجميع الدرجات في هذه المسابقة عن طريق امتحان أفراد الأسرة كل فرد على حدة، ويتم تجميع درجات كل متسابق على حدة تحريريًا وشفويًا، ويحسب متوسط ما تحصل عليه الأسرة بجميع افرادها المتقدمة.

إذا تساوت أسرتان في الدرجات تقدَّم الأسرة التي يحفظ أربعة من أفرادها القرآن الكريم على الأسرة التي يحفظ ثلاثة من أفرادها القرآن الكريم في الترتيب، وتفوز بالجائزة.

قيمة جوائز مسابقة الأسر الرمضانية

الأسرة الفائزة بالمركز الأول تحصل على 100 ألف جنيه بشرط حصول الأسرة على متوسط درجات 80% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة.

وتحصل الأسرة الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة الأسر القرآنية على 75 ألف جنيه، بشرط حصول الأسرة على 75% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة.

تحصل الأسرة الفائزة بالمركز الثالث قي هذه المسابقة على 50 ألف جنيه بشرط حصول الأسرة على 70% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة.

- 25 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثاني بشرط حصول الأسرة على 65% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة.