بدء وصول المشاركين في المسابقة العالمية رقم 28 للقرآن الكريم «صور»

بدأ المتسابقون المشاركين في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، في التوافد من مختلف دول العالم العربي والإسلامي، التي تبدأ فعالياتها بإذن الله تعالى يوم السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

وزارة الأوقاف

وبحسب بيان عن وزارة الأوقاف، وصل كل من المتسابق محمد طارق الأنصاري، والمتسابق منهاج أحمد من دولة الهند، والمتسابق نظر سلطان باي من دولة كازاخستان للمشاركة في الفرع الثاني لغير الناطقين بالعربية.

ومن المقرر أن تعقد في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر، ويتم خلال المؤتمر الذي يرأسه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الكشف عن الجوانب الجديدة للمسابقة.

مسابقة القرآن الكريم

وأكدت الأوقاف، أنه سيشارك 74 متسابقا و12 محكما من داخل وخارج مصر في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، في الفترة من (11- 15) ديسمبر المقبل.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في وقت سابق، مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، في إطار ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم.

فيما قرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، المتوفى عام 1969، أحد أهم العلامات البارزة في دولة التلاوة المصرية على المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة المصرية.