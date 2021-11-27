وزارة الأوقاف: فرش 361 مسجدا وافتتاح 19 ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم فرش 361 مسجدًا، ضمن مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، وسيتم فرش 3 مساجد جديدة، ضمن المبادرة الجمعة المقبل، على مساحة تقدر بنحو 1009 أمتار مربعة من سجاد (المحراب)، ليصل إجمالي المساجد التي تم فرشها من خلال «حياة كريمة»إلى 361 مسجدًا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 94877 مترًا مربعًا من سجاد «المحراب»، من إنتاج مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.

الأوقاف تفتح مساجد جديدة

وتفتتح وزارة الأوقاف 19 مسجدًا الجمعة المقبل 3-12-2021م، منها 3 مساجد ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مسجدين منها إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد، صيانة وترميمًا، إضافة إلى 16 مسجدًا آخر، إحلالًا وتجديدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1-7-2021م حتى تاريخه 353 مسجدًا، منها 307 مساجد جديدة، إحلالًا وتجديدًا، و46 مسجدًا صيانة وترميمًا. وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:مديرية أوقاف الإسكندريةم المسجد وعنوانه

1. الحكم العدل – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب

2. الحليم الودود – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب

3. الرزاق الوهاب – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب

4. الحي القيوم – بشاير الخير

5. بالقباري – حي غرب مديرية أوقاف مرسى مطروحم المسجد وعنوانه

6. نور الإسلام - باجوش

مديرية أوقاف الشرقية المسجد

6. الصفا – قرية شهداء 3 بحر البقر - مركز الحسينية مديرية أوقاف البحيرةم المسجد وعنوانه

7. النور – عزبة عبد المولى مبروك وشهرته الحبروك حفص - دمنهور

8. القرية الخامسة – جنا كليس - أبو المطامير

9. عزبة سلامة القبلي – نديبة – دمنهور

10. أبو مصطفي – جزاير عيسى – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف الفيومم المسجد وعنوانه

11. عثمان عبد الحي – العدوة – مركز الفيوم شمال

12. مطر – الحامولي – يوسف الصديق

13. الشيلابي – أبو كساه - ابشواي

14. جعفر – زاوية الكرادسة – مركز الفيوم

15. الرحمة – عزبة العمدية عتمان – مركز سنورس أول

16. الصحابة – الصعيدي - مركز الفيوم جنوب

17. الجندي – يوسف الصديق

18. العتيق – كفر عبود - ابشوايثانيًا

مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف البحيرة

1. عزبة مارون – الكوم الأخضر – حوش عيسى