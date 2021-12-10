«الأعلى للمستشفيات الجامعية» يستضيف أحد خبراء جامعة السوربون الفرنسية

يستضيف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة حسام عبدالغفار أمين المجلس، الدكتور باتريس كاكوب، رئيس قسم الأمراض الباطنية والأمراض المناعية بالمستشفى الجامعي لابيتييه سالبتريير، بجامعة السوربون في باريس، للاستفادة من خبراته العلمية الغزيرة، في مجالات البحث والتدريب وتقديم الخدمة الصحية، بمستشفى المنيل التخصصي.

تحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين

وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار حرص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على رفع كفاءة وخبرات الكوادر والأطقم الطبية في المستشفيات الجامعية، ولتحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يُشارك «كاكوب»، في إلقاء محاضرات علمية، يومي السبت والأحد الموافقين 11 و12 ديسمبر الجاري، بمركز المعادي للخدمات التعليمية LRC، من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، كما سيشارك في مُناظرة حالات المرضى في الأقسام المجانية بمستشفى المنيل التخصصي، أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 11 و12 و13 ديسمبر الجاري، من الساعة 2 ظهرًا وحتى 5 مساءً، فضلًا عن الاستفادة بخبراته في تطوير البحث العلمي.

معلومات عن باتريس كاكوب

الجدير بالذكر، أن الدكتور باتريس كاكوب، يمتلك سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات العلمية، حيث أنه يعتبر خبير في الأمراض المناعية، ومنها (الذئبة الحمراء، التصلب المُتعدد، حالات أمراض الكُلى والغدة الدرقية المُرتبطة باضطراب الجهاز المناعي)، والأنيميا وأمراض الدم الأخرى، وأمراض العدوى الفيروسية، فضلًا عن مُساهماته العلمية المُتميزة، حيث ساهم بـ700 بحث علمي منشور، و57 كتابًا علميًا.