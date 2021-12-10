من هو الفقيه الدستوري شوقي السيد بعد وفاته اليوم متأثرا بكورونا؟

تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث خلال الدقائق الماضية حول من هو الفقيه الدستوري شوقي السيد الذي رحل عن عالمنا بعد إصابته بفيروس كورونا؟، إذ توفي الدكتور شوقي السيد، منذ قليل، بعد معاناة مع إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ نوفمبر، واستمر عزله دخل أحد المستشفيات الخاصة، حتي وافته المنية اليوم.

وردًا على سؤال من هو الفقيه الدستوري شوقي السيد، بعد وفاة الفقيه الدستوري ، يستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن الفقيه الدستوري شوقي السيد الذي رحل عن عالمنا اليوم.

من هو الفقيه الدستوري شوقي السيد

- ابن مدينة «السنبلاوين» في محافظة الدقهلية.

- تلقى تعليمًا أزهريًا وأصبح من رجالات التعليم، وكان من أصحاب العقليات المتفتحة.

- سافر إلى القاهرة، من أجل الالتحاق بكلية الحقوق، التي اكتشف انه يحبها منذ المرحلة الثانوية، حيث رأى في نفسه أنّ ملكاته وقدراته تميل بشدة نحو حب القانون.

- مستشار بمجلس الدولة سابقا.

حياته النيابية

- عضو لجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب، في الفترة من 1979 حتى 1984.

- عضو مجلس الشورى فى الفترة من 1995 حتى عام 2011، ووكيل للجنة حقوق الإنسان بالمجلس "2008 - 2011".

- عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

- ووكيل حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للصحافة الأسبق.

- تقلد العديد من المناصب، وعمل مستشارًا قانونيًا للعديد من الوزارات والمؤسسات العلمية والصحفية.

-رغم مسيرته السياسية الكبيرة، إلا أنه لم ينضم طوال حياته لأي حزب وظل مستقلًا، ليظل بعيدًا عن التحزب مؤيدًا لقواعد الاستقلال والاستقرار الوطني.

العديد من المؤلفات

- للفقيه الدستوري شوقي السيد، العديد من المؤلفات والأبحاث القانونية المهمة في مجالات القانون والسياسة والصحافة والعلوم الإنسانية منها: "التعسف في استعمال الحق، مذبحة القبة، والطعون الانتخابية، دور المحامين في الرقابة على التشريع، الحياة الحزبية في 100 عام.

وقررت أسرة الراحل الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري الكبير، تشييع الجثمان غدًا السبت بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس بعد صلاة الظهر.