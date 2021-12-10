خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة 2021.. 3 إقرارات أبرزها

يبحث الكثير من المواطنين والموظفين والطلاب عن موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة 2021، وذلك عقب تطبيق العديد من المؤسسات والجهات الحكومية قرار مجلس الوزراء بمنع دخول أي مواطن داخل هذه الأماكن دون الحصول على اللقاح، لتجنب انتشار العدوى داخل الأماكن الحيوية.

تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة 2021

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، عن خطوات التسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة 2021، وذلك تسهيلا على المواطنين للحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة بالفيروس أو المضاعفات الناتجة من المتحورات التي طرأت على الفيروس.

وكشفت وزارة الصحة عن سبب تأخر رسالة المكان والموعد من أجل الحصول على جرعة لقاح كورونا، مشيرة إلى أن السبب يرجع لقوائم الانتظار في بعض مراكز التطعيم التي بها إقبال كبير من المواطنين للحصول على اللقاح، موضحة أن جميع المواطنين تصل لهم رسالة للحصول على جرعة لقاح كورونا.

خطوات التسجيل للقاح كورونا

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية.

- اختيار أيقونة «التسجيل لطلب اللقاح»، إذا كانت المرة الأولى التي تدخل فيها على الموقع.

- لابد من تحديد أو اختيار الفئة التي تنتمي لها سواء كانت «العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو فئات أخرى، التطعيم بغرض السفر».

- ثم سيتم الطلب منك كتابة البيانات الشخصية، مثل «الاسم بالكامل كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وهل تعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة».

- بعد اختيار مركز أو قسم للحصول على اللقاح به، ستظهر نسبة قائمة الانتظار، ويمكنك بعدها استكمال البيانات أو تعديل المكان.

- ثم إدخال رقم الهاتف، سيتم إرسال رمز التحقق لهاتفك المحمول، أدخله حتى تتمكن من متابعة التسجيل ومواصلة عملية تسجيل لقاح فيروس كورونا.

- وفي النهاية الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءتها بعناية، ثم الضغط على اختيار «استكمال».

- في النهاية ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.