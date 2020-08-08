شوقي السيد: عودة "الشيوخ" رد اعتبار للحياة السياسية وإلغاؤه خطيئة

قال شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن عودة مجلس الشيوخ بمثابة رد اعتبار للحياة السياسية والبرلمانية والنيابية في مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس الشيوخ تم تأسيسه منذ 1924، ويعد نوعا لتحسين صناعة التشريع، ومشاركة مواطنين لهم كفاءات من نوع خاص في الحياة النيابية.

وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن إلغاء مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للتشريع كان خطيئة كبرى، وأن معظم الدول تتجه لوجود غرفتين للتشريع.

وأكد أن أعضاء مجلس الشيوخ المقبل، سواء المعينين أو المنتخبين سيكونوا من الطراز الأول، ولهم باع طويل في الحياة السياسية، ومن ثم فإن المجلس سيكون إضافة كبيرة للحياة التشريعية ويعظمها.

وأردف أنه يجب على المواطنين الإقبال بكثافة على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ، وحسن الاختيار لمن يستحق تمثيلهم في هذا المجلس المهم، وعدم السماح لأحد بالتأثير عليهم.