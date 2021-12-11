أسعار الدواجن اليوم السبت 11-12-2021 في مصر

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الدواجن بشكل يومي، وبشكل خاص ربات البيوت، ويفضلون تناولها وإدخالها في إعداد العديد من الأطعمة والمأكولات المختلفة، نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء.

وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، على مدار اليوم أسعار الدواجن، اليوم السبت 11 ديسمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وفقًا لما أوضحه الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت في الأسواق، بالمزرعة بين 21 و22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 35 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم وفق عبدالعزيز السيد، إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أسعار الرومي اليوم

وتراوح سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بـ 52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

ووصل سعر الجوز من الحمام، إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك، مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

بينما استقر سعر الكتكوت في المزارع اليوم، عند سعر تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وتختلف أسعار السمّان، بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

واستقر سعر البط المسكوفي اليوم، وفق عبدالعزيز السيد، ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.