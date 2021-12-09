أسعار الدواجن اليوم الخميس 9-12-2021 في مصر

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتالعة أسعار الدواجن بشكل يومي، وبشكل خاص ربات البيوت، حتى يتمكنوا من تحديد الميزانية المطلوبة لشراء الدواجن وإدخالها في إعداد العديد من الأطعمة والمأكولات المختلفة، وذلك لعدة أسباب أهمها انخفاض ثمنها مقارنة باللحوم الحمراء.

وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، على مدار اليوم أسعار الدواجن، اليوم الخميس 9 ديسمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن شهدت استقرارا اليوم الخميس في الأسواق، وتراوح سعر الكيلو من الدواجن البيضاء بالمزرعة بين 21 و22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 35 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أسعار الرومي اليوم

وبالنسبة لسعر بيع الرومي اليوم، تراوح في المزرعة ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بـ 52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

أما الجوز من الحمام، وصل إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك، مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقر سعر الكتكوت في المزارع اليوم، عند سعر تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وبالنسبة لأسعار السمّان، أشار «السيد» إلى أنّه دائمًا ما يختلف سعره بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

واستقر سعر البط المسكوفي اليوم، ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.