نظر استئناف أحمد بسام زكي على حبسه بتهمة التحرش بفتاتين اليوم

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بعد قليل، الاستئناف المقدم من المحكوم عليه أحمد بسام زكي، على حكم أول درجة الصادر بحقه، والقاضي بحبسه 3 سنوات، لإدانته بالتحرش الجنسي بفتاتين، بين عامي 2016 و2020، عن طريق إرسال صور خادشة لهما، وإزعاجهما بالاتصالات، وذلك في القضية التي حملت رقم 2022 لسنة 2020.

صور خادشة

وكانت التحقيقات التى أجرتها نيابة الشؤون المالية والتجارية، كشفت أن «بسام» تحرش جنسيا بالمجني عليها «ف. س»، بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية، بأن أرسل إليها عبر تطبيق «واتساب» صورا جنسية، وتعمد مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما تحرش جنسيا بالمجني عليها «ن. ع»، خلال مكالمة هاتفية بينهما، إذ أتى خلالها بإيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية، فضلًا عن تعمده مضايقتها بتكرار الاتصال ومراسلتها دون رضاها أو وجود مقتضى لذلك.

حبس 3 سنوات

وأصدرت محكمة أول درجة، حكما في ديسمبر العام الماضي، بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، إلا أنه تقدم باستئناف على ذلك الحكم.

قضية أخرى

قضية التحرش ليست الأولى في السجل الجنائي للمحكوم عليه، حيث عوقب، في أبريل الماضي، بالسجن لمدة 8 سنوات، في قضية تتعلق بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن الـ 18 من عمرهن، وهي القضية التي حملت رقم 7864 لسنة 2020، ونظرتها محكمة جنايات القاهرة، وأصدرت بحقه حكما بالسجن.

محاكمة جنائية

ففي سبتمبر 2020، أمر النائب العام، بمحاكمته جنائيا، لاتهامه بارتكاب جرائم هتك عرض 3 فتيات -لم يبلغن 18 سنة- وتهديدهن بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه بـ2 منهن بالقول والإشارة بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضده، من واقع إقراراته واعترافاته بالتحقيقات التي جرت معه، فضلا عن شهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وكذا تحريات الشرطة.