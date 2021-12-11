رئيس التحرير

محمود مسلم

فرجاني ساسي عن عودته لصفوف الزمالك: بشجعه وهيجي يوم وأرجع بيتي

كتب:

مصطفى جمال
07:45 ص | السبت 11 ديسمبر 2021
فرجاني ساسي

فرجاني ساسي

أوضح فرجاني ساسي لاعب وسط منتخب تونس ونادي الدحيل القطري، تصريحاته بشأن العودة مجدداً لمصر خلال فترة قريبة، مؤكداً أن ذلك سيكون لزيارة أصدقائه لكنه لا مانع لديه للعودة كلاعب كرة قدم أيضاً، ولكنه يحترم تعاقده مع فريق الدحيل.

وقال ساسي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أنه سيظل مشجعاً لنادي الزمالك بصورة مستمرة لأن الفريق الأبيض في قلبه، ويعتقد أنه سيأتي اليوم الذي سيعود فيه لبيته مرة آخرى.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

اقرأ المزيد:

مدرب الدحيل: لا يوجد نية للتخلي عن فرجاني ساسي 

مجلس الزمالك يعرض 9 لاعبين على كارتيرون لاختيار بديل فرجاني ساسي

فرجاني ساسي يفاجئ الجميع بعد 22 يونيو.. خبيرة أبراج تكشف مصيره

«باي باي فرجاني ساسي».. أغنية ساخرة لـ جابر القرموطي: «مش فلتة زمانه»

بالأرقام.. فترة فرجاني ساسي برفقة الزمالك الأفضل في مسيرته

فرجاني ساسي يعلن الرحيل عن الزمالك: أعتز بالفترة التي قضيتها بالنادي

أيمن يونس عن تعاقد فرجاني ساسي مع نادٍ قطري: مجرد كلام حتى الآن