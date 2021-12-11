فرجاني ساسي عن عودته لصفوف الزمالك: بشجعه وهيجي يوم وأرجع بيتي

أوضح فرجاني ساسي لاعب وسط منتخب تونس ونادي الدحيل القطري، تصريحاته بشأن العودة مجدداً لمصر خلال فترة قريبة، مؤكداً أن ذلك سيكون لزيارة أصدقائه لكنه لا مانع لديه للعودة كلاعب كرة قدم أيضاً، ولكنه يحترم تعاقده مع فريق الدحيل.

وقال ساسي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أنه سيظل مشجعاً لنادي الزمالك بصورة مستمرة لأن الفريق الأبيض في قلبه، ويعتقد أنه سيأتي اليوم الذي سيعود فيه لبيته مرة آخرى.

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