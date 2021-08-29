مجلس الزمالك يعرض 9 لاعبين على كارتيرون لاختيار بديل فرجاني ساسي

تسعى اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحسم ملف التعاقدات الجديدة خلال الأيام الحالية، وأبرزها حسم ملف بديل فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، الذي رحل للاحتراف في الدحيل القطري، قبل نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل الفريق، عن أن جلسة جمعت الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي، جرى الحديث خلالها عن اللاعب الذي سيكون بديلا لفرجاني ساسي في خط الوسط، وأكد «لبيب» أن لجنة الكرة ستعرض عليه العديد من اللاعبين (9 لاعبين حتى الآن)، لاختيار الأفضل من بينهم حسب وجهة نظره.

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