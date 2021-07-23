«باي باي فرجاني ساسي».. أغنية ساخرة لـ جابر القرموطي: «مش فلتة زمانه»

طرح الإعلامي والكاتب الصحفي جابر القرموطي، أغنية ساخرة بعنوان «باي باي فرجاني ساسي»، ناقش فيها أزمة رحيل اللاعب التونسي من نادي الزمالك، وتهديده للفارس الأبيض بالرحيل أكثر من مرة، وقدرة الضلع الثاني بالكرة المصرية على تعويض غياب «ساسي» بالكثير من اللاعبين المميزين لديه، وذلك ضمن حلقات برنامجه «مع القرموطي» على قناته الرسمية على موقع «يوتيوب».

جابر القرموطي يسخر من رحيل فرجاني ساسي

وتحدث «القرموطي» في حلقته ببرنامج «مع القرموطي»، أن نادي الزمالك لديه فضل كبير على فرجاني ساسي، لأن الفارس الأبيض كان أكبر الفرق التي لعب فيها خلال مسيرته، لافتًا إلى أن إدارة الزمالك تعاملت مع الأمر بطريقة خاطئة، وأعطوا للاعب حجما أكبر من حجمه، وأن هناك لاعبين داخل النادي مميزين عنه.

وأوضح الإعلامي والكاتب الصحفي لـ«الوطن»، أن أغنية «باي باي فرجاني ساسي» ضمن حلقات برنامجه «مع القرموطي» على «يوتيوب»، وهى الطريقة التي يعمل بها البرنامج، حيث تناقش كل حلقة موضوعا ما، يعرض معها أغنية بأداء «القرموطي»، لتتناسب مع فكرة المحتوى على المنصات الإلكترونية، لكنها ليست أغنية بالمعنى الصحيح.

فكرة أغنية «باي باي فرجاني ساسي»

لحن «باي باي فرجاني ساسي» مأخوذ من الملحن محمد الموجي، في أغنية المطربة صباح «عندي بستان يا سعدة»، حسبما ذكر «القرموطي»، لافتًا إلى أنه اعتاد الغناء في برامجه على القنوات الفضائية، وتقديم بعض القضايا في شكل فقرات غنائية، وهي نفس السياسة التي اتبعها في برنامجه على «يوتيوب»: «بدل ما الحلقة تكون كلها رغي وكلام وفيديوهات، عملنا حاجة لطيفة وبسيطة»، وذلك بأسلوب يناسب مشاهد «السوشيال ميديا»، مختتمًا بأن ذلك النموذج سيتبعه في الحلقات المٌقبلة.

كلمات أغنية «باي باي فرجاني ساسي» لجابر القرموطي

وعبر «القرموطي» عن أزمة فرجاني ساسي بكلمات الأغنية التي تقول: «فرجاني يا فرجاني مانتاش لاعب هنا تاني، ومشيك من النادي ده أفضل حاجة السنة دي، أه ياني فرجاني طار أحسن ما قاعد محتار، وكل شوية يهدد، في قعاده كان متردد، وكأنه فلتة زمانه».

ودعم نادي الزمالك بكلمات الأغنية قائلا: «عندكوا لاعيبة شاطرين، وجمهور بالملايين، ليه تبكوا على اللي باع، وفيه كتير شاريين، الزمالك نادي كبير، تاريخ مشرف وعظيم، لا يفرق 100 فرجاني، يمشي ويرجع تاني».