الطقس في الغربية اليوم.. موجة صقيع ورياح محملة بالأتربة وشبورة بالطرق

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية، صباح اليوم، انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة، ترتب عليها موجة صقيع، إضافة إلى انتشار الضباب والشبورة المائية بشكل متزايد، ما دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض لنزلات البرد وأمراض الصدر.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وانتشار الشبورة

وتسبب سوء الطقس والأحوال الجوية في ارتباك حركة النقل والمواصلات بين الطرق الرئيسية والفرعية الواصلة بين مراكز «طنطا - المحلة»، و«زفتى - كفرالزيات»، و«بسيون - قطور»، و«السنطة - زفتى»، و«المحلة - سمنود»، و«زفتى - سمنود».

ارتباك الحركة المرورية بالطرق الفرعية والرئيسية

في ذات السياق انتشرت سحب كثيفة متسمه بالغيوم، كما هبت رياح محملة بالأتربة، ما دفع قائدي السيارات لاتخاذ حذرهم خوفا من التعرض للإصابات المفاجئة بسبب سقوط الأشجار أو أعمده الإنارة.

من جانبه، وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء بضرورة رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى للتعاون الكامل مع وكلاء مديريات شبكات مياه الشرب والصرف والكهرباء والاتصالات لمواجهة أي أعطال محتملة خلال الفترة المقبلة.

غرف عمليات وطوارىء

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته على أهمية تفعيل دور غرف العمليات والطوارىء لمواجهة أي أخطار تهدد أمن وحياة المواطنين، تزامنا مع بدء الأمطار الغزيرة وموجة الطقس البارد التي تخللها غيوم يكسو كل الطرق الفرعية والرئيسية على ضفاف نهر النيل ومياه الترع النيلية.

سيارات لمسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف

الجدير بالذكر، أن هناك ربط لغرفة الطوارىء والعمليات بديوان محافظة الغربية تستهدف الدفع باللودرات وسيارات كسح وشفط مياه الأمطار المحتملة بقرى ومراكز المحافظة، وذلك لتيسير الحياة اليومية للأسر وعائلات المحافظة.