وزير الشباب يطلق إشارة بدء ماراثون الأهرامات مسافة 5 كيلو متر (صور)

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت، إشارة بدء النسخة الثالثة من نصف ماراثون الأهرامات الذي انطلق من سفح الأهرامات بالجيزة، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

4 آلاف متسابق بماراثون الأهرامات

يشارك بماراثون الأهرامات، الذي تنفذه مجموعة تراي فاكتوري تحت إشراف وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار، 4 آلاف متسابق بواقع 1300 أجنبي من 71 دولة، و2700 من الشباب والأسر المصرية، وينقسم إلي سباقات الركض لمسافات 21 كم و 10 كم و 5 كم، ويعد أحد أهم سباقات الركض في العالم والذي شهد أكبر عدد من المشاركين علي مستوي أحداث السياحة الرياضية هذا العام.

صبحي: ماضون في تنظيم أحداث السياحة الرياضية طوال العام

من جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة، بجميع المشاركين في الماراثون الرياضي من مختلف الجنسيات، متمنياً لهم التوفيق في السباقات المختلفة التي يتضمنها الماراثون الذي يقام في أحدى المناطق الأثرية العريقة «منطقة الأهرامات» التي تعد واحدةً من أهم المناطق الأثرية والسياحية على مستوى العالم.

وأشار صبحي، إلى الفعاليات وأحداث السياحة الرياضية التي يتم تنظيمها على مدار العام في مختلف المناطق والمعالم السياحية على مستوى رياضة الركض والماراثونات الرياضية والسباحة وغيرها من الرياضات، مؤكدًا على دور تلك الفعاليات في تنشيط السياحة المصرية من جانب، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية من جهة أخرى.

الوزير يحرص على تكريم الفائزين في الماراثون

وأشاد صبحي، بحجم المشاركة في نصف ماراثون الأهرامات وتنوع المشاركين من مختلف الأعمار السنية من الأسر والأطفال والشباب، بالإضافة إلى التنظيم المتميز لفعاليات السباق بفضل تضافر جميع الجهود.

وأكد صبحي، أن الوزارة ماضية في تنفيذ العديد من أحداث السياحة الرياضية الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة السياحة، والعديد من جهات التنظيم المختلفة تنفيذاً لأجندة الأحداث الرياضية الدولية التي تستضيفها مصر.

وكرم وزيرالرياضة، الفائزين في سباق الماراثون مسافة 5 كم، حيث جاء بالمركز الأول «رجال» محمد ربيع، والمركز الثاني بلال فايز، والمركز الثالث كريم فاضل، وعلى مستوى «السيدات» فازت بالمركز الأول ملك محمد، والمركز الثاني أوشا هوليما، والمركز الثالث همسة أبو حجر.

حضر الماراثون المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وأيمن حقي المؤسس والرئيس التنفيذي لنصف ماراثون الأهرامات.