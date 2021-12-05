وزير الرياضة يستعرض مبادرات ومشروعات لذوي الإعاقة بدعم الرئيس السيسي

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المبادرات والمشروعات التي اطلقتها الوزارة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الفترة الاخيرة، إذ ذكر قامت الوزارة بعمل المشروع القومي للتوحد، و دوري كرة السلة للصم، و دوري مراكز شباب للصم، والمشروع القومي لذوي الإعاقة، وبارلمبيات الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف "صبحي"، خلال احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتم العمل على تنمية ذوي القدرات والهمم داخل الجامعات ومراكز الشباب، ومبادرة تنمية أبناء الصعيد لذوي الهمم، ومباردة لدمج ذوي الاعاقة البصرية، ومركز الفنون والابداع بمراكز الشباب تنسيقًا مع وزارة الثقافة، ومسابقة ابداع و مراكز شباب والأندية ومسابقة الحلم المصري للفنون ذوي الهمم.

وأوضح وزير الرياضة، أنه تم اتاحة رحلات قطار الشباب ورحلات "أعرف بلدك" لذوي الهمم، والاهتمام بالمجال الكشفي، واصبح لدينا كشافين من ذوي الهمم الآن ودورات ريادة الاعمال الشباب ذوي الهمم، و دورات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و دورات التنمية السياسية لذوي الهمم بالتعاون مع وزارة الدفاع والداخلية واكاديمية ناصر العسكرية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الادارية.