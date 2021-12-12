4.5 ملايين جنيه سعر السيارة المتسببة في حادث الشيخ زايد

شهدت مدينة الشيخ زايد خلال الساعات الأخيرة الماضية، حادث تصادم بين سيارتين، أدى إلى مصرع 4 طلاب وإصابة آخر، وكانت السيارة المتسببة في الحادث على حد أقوال شهود العيان، أنها سيارة فارهة من نوع أستون مارتن الانجليزية طراز Vantage فانتاج كوبيه الرياضية.

تعد «فانتاج» السيارة الأرخص سعرا في عائلة أستون مارتن المتاحة لعملاء السوق المصري في 2021، إذ يبلغ سعرها الرسمي وفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي تبدأ من 4 ملايين ونصف.

وتعتمد السيارة أستون مارتن فانتاج على سواعد محرك مكون من 8 اسطوانات سعة 4 لترات مزود بشاحن هواء تيربو مزدوج بقوة 503 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك ZF من 8 سرعات.وبفضل محركها القوي تتمكن فانتاج المستوحاة من شقيقتها أستون مارتن DB10، الانطلاق من الثبات حتى 100 كيلومتر/ الساعة خلال 3.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 313 كيلومتر/ ساعة.

مواصفات السيارة أستون

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 10.3 لتر لكل 100 كم، وتقف على جنوط رياضية قياس 20 بوصة، وارتفاع الخلوص الأرضي 127 ملم، وسعة خزان الوقود 73 لترًا تمتاز السيارة في جيلها الحالي بهيكل رياضي أكثر شراسة يبرز من خلال شبك التهوية والخطوط الجانبية الانسيابية وغطاء المحرك والمصابيح الأمامية بتصميها العصري الجديد ومن الخلف تمتاز فانتاج بمصابيح LED حادة تتداخل مع باب حيز الأمتعة وصادم رياضي أسفل مشتت الهواء ومخرجين "شكمان" للعادم.

أما المقصورة فتزخر بالعديد من لمسات الفخامة، في مقدمتها المقاعد الجلدية بتصميمها الرياضي، وصف أزرار التحكم بالكونسول الوسطي والتي تضم أزرار التحكم بالتكييف ووضعيات القيادة المختلفة والتدفئة والنوافذ وغيرها.

باقة متكاملة من أنظمة السلامة والأمان

تمتلك السيارة ثنائية الأبواب خماسية المقاعد باقة متكاملة من أنظمة السلامة والأمان، يأتي في مقدمها وسائد هوائية وستائر جانبية أمامية وخلفية، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى فوانيس ضباب أمامية وخلفية.

يذكر أن مدينة الشيخ زايد شهدت حادث تصادم بين سيارتين أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وأصيب الآخر وتحفظت أجهزة الأمن على قائد السيارة أستون مارتين.