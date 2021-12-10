السيارة «ميني كوبر».. وليدة أزمة النفط ببريطانيا بعد تأميم القناة

بعد إعلان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قراره بتأميم قناة السويس، اندلعت في بريطانيا أزمة النفط نتيجة منع ناقلات البترول من المرور بالقناة والتي تحمل النفط إلى المملكة المتحدة ليبدأ بعدها في النفاذ.

وكردة فعل على ذلك، استدعى رئيس الوزراء البريطاني للخروج من تلك الأزمة، كبار المهندسين في المملكة ومن بينهم رئيس شركة المحركات البريطانية، ليضع الأخير تحدياً بين المهندسين العاملين بالشركة وهو تصميم سيارة صغيرة بمواصفات خاصة؛ تتميز بالخفة في الحركة والاستهلاك الأقل للوقود.

وبالفعل، نجح أحد مهندسي الشركة، الإنجليزي اليكس اسيجانس في تصميم سيارة بتلك المواصفات، ليخرج لنا أول موديل لـ السيارة الرياضية الشهيرة والتي لا تزال تحتفظ بشهرتها ومكانتها حتى وقتنا الحالي، ميني كوبر، حيث تميزت بأقل استهلاك للوقود بين الفئات المنافسة لها في فترة الخمسينيات.

اعتمد مصمم السيارة على استغلال مساحتها الصغيرة الاستغلال الأمثل، بحيث لا يحتل المحرك مساحة كبيرة من أرضية السيارة لصالح الأجزاء الأكثر أهمية مثل الجزء الخاص بالركاب والأمتعة، وذلك بجانب الكثير من التغييرات الأخرى غير التقليدية والذي جعل منها سيارة من طراز فريد.

مميزات سيارات ميني كوبر

-مثالية للسير في الزحام

-سيارة رياضية وعائلية

-اقتصادية في استهلاك الوقود

-امكانية الحقن الكهربائي للوقود

-3 سعات مختلفة لمحرك السيارة

-جودة ودقة عالية في الصنع

سيارة MINI Countryman 2021

تعد السيارات طراز ميني كوبر، والتي تندرج تحت فئة السيارات الـ SUV المدمجة ذات الرفاهية العالية، لاحتوائها على العديد من المميزات والتقنيات الجديدة، وتصميم داخلي وخارجي مريح وعملي في آن واحد.

مواصفات السيارة ميني كوبر كونتري مان 2021.. وأسعارها

-تحديثات الواجهة الأمامية والخلفية

-شبكة في المقدمة

-الأضواء الأمامية والخلفية بتكنولوجيا LED الحديثة

-تتميز بأناقة التصميم، بلمسات من الكروم الأسود اللامع يحيط المصابيح الأمامية ومقابض الأبواب والشبكة.

-مصدات أمامية وخلفية

-شاشات رقمية لعرض البيانات

-قطر الشاشة الترفيهية بالسيارة يصل إلى 8.8 بوصة بنظام أمازون أليكسا

-محرك السيارة يعمل بقوة 134 حصان، أما الفئة المتوسطة من ميني كونتري مان S فتعمل بمحرك 189 حصان

الفئة JCW

-المحرك يعمل بقوة 301 حصان

-دفع رباعي للإطارات

-القدرة على التسارع من السكون حتى 100 كيلومتر/ الساعة، في خلال 4.9 ثانية.

أسعار ميني كوبر كونتري مان 2021 في مصر

- 495 ألف جنيه للسيارة الأوتوماتيك 3 2020 DOOR SALT، بسعة موتور CC 1500

- 640 ألف جنيه للسيارة الأوتوماتيك 3 2020 DOOR CHILI، بسعة موتور CC 1500