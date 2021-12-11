والدة أحد ضحايا حادث الشيخ زايد: ابني اتعجن في العربية.. فيديو

قالت والدة «يوسف محمد العباسي» أحد ضحايا حادث الشيخ زايد الذي راح ضحيته 4 طلاب بعدما صطدمتهم سيارة كانت تسير بسرعة جنونية، إنها رأت نجلها أثناء استخراج جثته من بين حطام السيارة، ووصفت المشهد بقولها: «جسمه كان كله بينزف دم، أنا دخلت في حالة إغماء شديدة، قلبي وقف وكأن أنا اللي مُت، وفي الثلاجة في المستشفى كان المشهد مرعب عشان ابني اتعجن في العربية».

خال الضحية يوسف: كان عايزني أبات معاه

من جانبه، قال «محمد» خال الضحية يوسف، إنه كان بصحبته قبل الحادث بـ12 يومًا، وأضاف: «كان بيتحايل عليا آجي أبات معاه هنا في البيت، كان هو صحبي وكان الشخص اللي بيكون معايا وقت محنتي وكان رجولة في المواقف الصعبة».

كان نفسه يدخل كلية

وتابع الخال، في بث مباشر أجرته معه «الوطن»، حديثه عن نجل شقيقته الراحل بقوله: «مابيحبش التدخين ولا بيحب ريحة الدخان، وكان ملتزم كان بيقولي على طول أن السنة اللي جاية هكون في الجامعة، وأنه هيعمل معادلة وهيقدم على الكلية اللي كان بيحلم يدخلها».

التقرير الطبي

وانفردت «الوطن»، بنشر التقرير الطبي الخاص بـ«يوسف»، وجاء في التقرير الصادر عن مستشفى الشيخ زايد، أن المتوفى يوسف محمد العباسي، وصل إلى مستشفى الشيخ زايد، جثة هامدة وبالكشف الظاهري عليه وجد به كسر في قاع في الجمجمة ونزيف من الأنف والفم والأذن وكسور متفرقة وجروح بالجسم، حيث وضعت جثة الشاب بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحليل دم للمتهم

وأمرت النيابة العامة بحزمة إجراءات وقرارات خلال التحقيقات في الحادث، من بينها التحفظ على مكان الحادث ومعاينته، فضلا عن تكليف الطب الشرعي بتحليل عينات بول ودم تم سحبها من المتهم، وعرضه عليها فور تحسن حالته الصحية.