حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع وميادين أسيوط

شنت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، حملة موسعة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة، مثل شارع مديرية الزراعة، ومدرسة البنات بالوليدية، والمحال المخالفة بشارع سور جامعة الأزهر وشارع البحر وشارع رياض؛ وذلك بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلى محمد نائبي رئيس حي شرق ورشاد محمود مسؤول الاشغالات بالحي وبالتعاون مع شرطه المرافق.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين

وقال أيمن محروس، رئيس حي شرق، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق بين قسم الاشغالات وشرطة المرافق وباستخدام معدات الحي، حيث تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات، وتطبيق القانون وتحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، وإزالة لفرش خضار وحواجز حديدية وتند قماش، ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين، إضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد.

استمرار حملات رفع التعديات على حرم الطريق

ومن جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين، وإلزام أصحاب المحال التجارية بمحالهم، والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة.

ولفت المحافظ إلى استمرار شن حملات لإزالة الاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة، لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم.