«محجوب»: لا أعباء مالية على المواطنين منذ بدء تطبيق قانون المخلفات

قال ياسرعبد الله محجوب نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بوزارة البيئة إن تطبيق منظومة المخلفات الجديدة التي بدأ تطبيقها مع إقرار قانون المخلفات الجديد لم تحمل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل بالكامل تكلفة تشغيل المنظومة في محافظات المرحلة الأولى.

ثلاث شركات للنظافة في القاهرة وجاري العمل بالجيزة

وأشار «محجوب» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المنظومة انتهت من التعاقد مع ثلاث شركات لمحافظة القاهرة ويجري العمل بالتوازي في جميع المحافظات للتعاقد مع شركات إدارة المنظومة ويجري حاليا التعاقد مع شركات محافظة الجيزة بالتوازي.

وأكد أن كراسة الشروط وضعت بندا رئيسيا للاستعانة بعمال الجمع العاملين في كل في محافظة بعد ملاحظة استعانة بعض الشركات المتقدمة للانضمام للمنظومة بأفراد لم يعملوا في المنظومة من قبل وهو ما قد يسبب أزمة لدى العمال الأصليين لذا وضع شرط رئيسي ألا يتم الاستغناء عن عمال جمع القمامة.

تأمين صحي واجتماعي ومسمى مختلف بالبطاقة

وتابع «محجوب»: «واستكمالا لدعم عمال المنظومة وضعنا مجموعة من المعايير والضوابط لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعيا من خلال تغيير مسمياتهم في بطاقة الرقم القومي بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ليصبح المسمى المقترح الجديد عامل بجهاز المخلفات».

وأوضح، وكذلك منحهم غطاء تأميني مناسباً بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والعمل على إلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية حيث تجاوز عدد المنضمين حتى هذا اللحظة إلى 4000 عامل توفر لهم الدولة تأمين اجتماعي وصحي وتعتبر كل فرد عامل من أسرهم فرد مستقل له ضمان صحي واجتماعي منفصل.

واختتم «محجوب»، إلى تقديم الدعم المالي بمبلغ 37.5 مليون جنيه لرفع التراكمات من 6 مواقع بعدد 3 محافظات هي الغربية المنوفية والدقهلية.