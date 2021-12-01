مشروع شبابي لتدوير مخلفات النيل يجمع 100 طن بلاستيك ويدعم 15 سيدة

نجح 36 صيادا بجزيرة القرصاية بالبحر الأعظم في التخلص من 21 طن من المخلفات البلاستيكية في نهر النيل ليصل إجمالي ما تم التخلص منه خلال 2021 نحو 100 طن زجاجات بلاستيكية يتم كبسها لتفريغ الهواء داخل وحدة الكبس التي وفرتها مبادرة «فري نايل» الشبابية داخل جزيرة القرصاية بدعم من وزارة البيئة.

وأعلنت المبادرة عن مشروعها الجديد لدعم سيدات الجزيرة وإعادة تدوير المخلفات التي يتم جمعها من النيل، وذلك بالتزامن مع أسبوع المناخ واستعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ 2022، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

36 صيادا و15 سيدة من أبناء الجزيرة بالمبادرة

وقال مصطفى حبيب، أحد أعضاء المبادرة لـ«الوطن»: «بالتزامن مع أسبوع المناخ أطلقنا مشروعنا الجديد بالجزيرة بمشاركة 15 سيدة من سيدات الجزيرة بعد ورشة عمل استمرت لـ5 أشهر لتعليمهم حرف قائمة على المواد المعاد تدويرها سواء من منازلهم أو من البلاستيك الذي يجمعه ذويهم من النيل، حيث يتم إنتاج حقائب متعددة الاستخدامات ووحدات تخزين وغيرها من المنتجات التي حققت نجاحا عند طرحها بالمعارض المصاحبة للفعاليات، والتي كان آخرها مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وقال محمد سيد نصار، صياد بالجزيرة، إنه شارك في المبادرة منذ نحو عام ونصف بعدما وجد فيها فائدة له ولأولاده، حيث تشتري منا مبادرة فري نايل الكيلو من الزجاجات بـ11 جنيها، وهو سعر أكبر جيد مقارنة بأسعار السوق، حيث تمر تلك الزجاجات بعدد من المراحل تنتهي بنقلها لمصنع يحولها إلى حبيبات بلاستيكية تتحول لعدد من المنتجات من حقائب وأحذية، وحتى قمصان، وبذلك تكون المنفعة مزدوجة لنا وللبيئة في نفس الوقت.

وأكد نصار على أن المخلفات البلاستيكية تزيد في فصل الصيف عن فصل الشتاء، كما تزيد في المناطق المجاورة للفنادق العائمة والنوادي.