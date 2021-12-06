«البيئة» تعلن قائمة الطيور المسموح صيدها وعقوبة المخالفين.. حبس وغرامة

أصدرت وزارة البيئة، القائمة السنوية للطيور المسموح بصيدها، تزامنًا مع بداية مواسم هجرة الطيور المختلفة، والتي تضم 21 نوعًا، إذ يحظر صيد ما دونها من طيور مهاجرة، ومن تلك الأنواع: «البط الخضاري، الشهرمان، الإوز المصري، اليمام البلدي، العصفور البلدي، غراب الماء، السماري، زرقاوي أبو شوشة، القمري المطوق، الشرشر الصيفي، الحمام الجبلي، والكيش الحمراوي، والغر»، وفقا لما ذكره الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون ينظم عمليات الصيد، حتى لا يتسبب صيد الطيور في خلل بيئي وفقدان للتوازن، وهو ما قد يؤدي لظواهر أصبحنا نراها حين يحدث خلل في السلسلة الغذائية، ومنها انتشار الثعابين والفئران وغيرها، كما يمنع القانون صيد بعض أنواع الطيور في بعض المواسم.

عقوبة صيد الطيور المهاجرة

وأضاف أن القانون يضع عقوبات صارمة لمن يخترقه، ما بين الحبس والغرامة أو كلتاهما، مشيرًا إلى أن القانون يختلف من دولة لأخرى، فهناك طيور مسموح بصيدها في دول عربية ويمنع تمامًا صيدها في مصر، مثل الصقور التي يصل سعر بعضها لـ 4 مليون جنيه.

تنظيم عمليات الصيد

وذكر أن القانون ينظم كذلك عمليات الصيد حتى لا يتحول الأمر لصيد جائر منها، أن توضع المصائد على مسافة أقل من 300 متر من شاطئ البحر، وألا يزيد ارتفاعها على 3 أمتار، وأن يترك بين كل عش وآخر مساحة فاصلة لا تقل عن 5 أمتار لتحصل بعض الطيور المهاجرة على فرصة لإكمال رحلتها، منوهًا بأنه قد جرى منع استخدام أجهزة الصوت والمخيط، وتقرر أيضًا منع الصيد داخل المحميات الطبيعية وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983.

8 محافظات يسمح لها صيد الطيور

وحددت وزارة البيئة في لائحتها التنفيذية 8 محافظات يسمح فيها بصيد هذه الطيور، وهي: «شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح».