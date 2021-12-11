صاحب أول مصنع لصناعة التليسكوب في الشرق الأوسط: صناعة مصرية بنسبة 80%

قال المهندس مختار عبد الفتاح مدير وصاحب أول مصنع لصناعة التلسكوبات الفلكية في الشرق الأوسط، إنه فكر في إنشاء هذا المصنع في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان في ألمانيا الغربية يتدرب على الكمبيوتر والبرمجة لكنه قرر تغيير مجال عمله ودراسته.

رحلة داخل أول مصنع لصناعة التليسكوب في الشرق الأوسط

وأضاف مدير وصاحب أول مصنع لصناعة التلسكوبات الفلكية، خلال تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، بعنوان «رحلة داخل أول مصنع لصناعة التليسكوب في الشرق الأوسط»، أنه بدأ يحصل على كورسات في تصنيع العدسات والتلسكوبات الفلكية: «وجدت إقبالا كبيرًا من الشباب في مصر ثم انضمت إلينا الجامعات والمعهد القومي للبحوث الفلكية مرصد حلوان، ووزارة البيئة ووزارة السياحة».

صاحب المصنع: الدولة قدمت له دعما كبيرًا وقويًا للغاية

وأوضح «عبد الفتاح»، أن الدولة قدمت له دعما كبيرًا وقويًا للغاية، موضحًا: «رئيس الجمهورية ماشي بنظام كويس جدا في مجال الصناعة والتدريب والتعليم، ووافق على إنشاء أكبر تلسكوب فلكي»، لافتًا إلى أن مصنعه به قسم تصنيع عدسات وقسم ميكانيكا، ويتم تصنيع ماكنيات العدسات في مصر بدلًا من استيرادها من الخارج بأسعار باهظة الثمن.

ساعات بيتطلب منا تصنيع تلسكوبات كاسرة لقطاع التعليم

وواصل مدير وصاحب أول مصنع لصناعة التلسكوبات الفلكية: «ساعات بيتطلب منا تصنيع تلسكوبات كاسرة لقطاع التعليم، وبدأنا في تصنيع كل ما يتصل بالتلسكوبات هنا في المصنع بواقع 80% صناعة محلية و20% استيراد، ولو عندنا خامة الزجاج البصري هنقدر نصنع كل حاجة محتاجينها من الألف للياء».