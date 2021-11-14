ضبط تلسكوب وبندقية ضغط هواء بمطار القاهرة مع راكب قادم من قطر

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامة دياب مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القطرية القادمة من مطار الدوحة استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر راكب أجنبي من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة عمرو عبد المجيد غزال مأمور الجمرك الذي لاحظ وجود كثافات ما يشتبه أن تكون بندقية.

بندقية ضغط هواء

وقام محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود بندقية ضغط هواء وتلسكوب يتم تثبيته على سلاح «بندقية»، قام أسامة محمد دياب مدير الجمرك بالعرض على إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار حيث أفاد تقرير المقدم طارق رماح بأن البندقية ضغط هواء ويلزم لدخولها موافقة وتصريح من مصلحة الأمن العام، أما التلسكوب فمحظور دخوله.

محضر ضبط جمركي

قرر أسامة دياب مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 144 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.