«الري» تكشف تفاصيل حفر 20 بئرا جوفيا في أوغندا.. «فيديو»

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إنه جرى حفر 20 بئرا جوفيا في أوغندا تحت إشراف بعثة الري المصرية، موضحًا أنه في مجال التعاون مع الأشقاء في دول حوض النيل، تهتم وزارة الري والموارد المائية بتلبية متطلباتهم فيما يتعلق بقطاع المياه، وبالتالي فإن أي مشروع تنفذه الوزارة هناك يلبي احتياجات حقيقية للمواطنين هناك.

نوعان من المشروعات التي تنفذها الوزارة في دول حوض النيل

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن هناك نوعان من المشروعات التي تنفذها الوزارة في دول حوض النيل، الأول يتطلب تمويلا من الدولة المصرية على شكل منحة، ومشروعات أخرى للمجتمع المدني والأفراد من المواطنين المصريين الذين يقدمون الدعم لهم.

المبادرة انطلقت من خلال مهندسي الوزارة لحفر آبار جوفية

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إلى أن هذه المبادرة انطلقت من خلال مهندسي الوزارة لحفر آبار جوفية في المناطق النائية والمحرومة من المياه العذبة في أوغندا: «لدينا بعثة للري المصري في أوغندا وتعمل منذ سنوات طويلة، وفكر مهندسو هذه البعثة في إطلاق مبادرة لحفر بئر لخدمة السكان هناك، وقوبل هذا الأمر بسعادة كبيرة من السكان، فبعض الأهالي كانوا يضطرون إلى السير 5 كم للوصول لأقرب مصدر مياه وملء المياه في الجراكن ثم العودة إلى مكان سكنهم مرة أخرى وهو ما يمثل معاناة كبيرة للأهالي هناك».