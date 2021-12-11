مفتي الجمهورية: مصر لم تنحرف أبدًا عن منهج القرآن الكريم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إننا في ضيافة الرحمن ومعية الله عز وجل وحفظه كتابه الكريم، لأننا اجتمعنا من أجل كتاب الله، القرآن الكريم هو الطريق إلى الله ولا نجاة بغيره أبدا.

وأضاف مفتي الجمهورية في كلمته بالمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، إن الله سبحانه وتعالى قد اختص مكة بالقرآن الشريف ولكنه اختص مصرنا بتلاوة الكريم، وقد كان له مكانة رفيعة في هذا الشأن ووهب الله مصر مصر بقراء يقرؤون القرآن تشرف بهم البلاد مثل المنشاوي والحصري وعبد الباسط عبد الصمد ومصطفى إسماعيل، هؤلاء القراء أناروا القلوب إلى طريق محمود، حتى صار كل من القراء العظام مدرسة مستقل في تلاوة القرآن.

مصر صدرت علوم القرآن إلى بلاد العالم

وتابع المفتي مستشهدا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة»، مضيفا أن الريادة المصرية لا تقصر على الإذاعة المصرية ولا الحفظة فقط، بل تم إنشاء كلية للقرآن الكريم بجامعة الأزهر، لتفسير القرآن حفظًا ومعنى، كما صدرت مصر علوم القرآن ومعارفه إلى بلاد العالم أجمع.

وأضاف «علام»: «إذا كانت مصر اهتمت من قديم الزمان بالقرآن معنى وفهمًا فأخذ المصريون القرآن نبراسا لتشريعتهم ولم تنحرف مصر أبدا عن منهج القرآن الكريم»، مؤكدا أن القرآن الكريم حصن مصر وآمنها وأمانها والخوارج هم الذين يرددون غير ذلك.

حافظ القرآن يقينًا لا يتطرف

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر سابقا ووكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن من يحفظ القرآن الكريم يقينا لا يمكن أن يتطرف في فكره وقوله وفعله، لأن القرآن عقيدة وسطية ومعتدلة لا تعرف إلا إلها واحدة، وعقيدة طاهرة ومعاملة طاهرة وأخلاق طاهرة، فلا يكون من هؤلاء إرهابيا ومتشددا بل وسطيا معتدلا فهذا هو كتاب الله الذى قال فيه: «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

جاء ذلك خلال كلمة وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فى افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وهى المسابقة التي تجريها وزارة الأوقاف، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل هذا العام اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، وبدأت المسابقة بتلاوة من القرآن الكريم لأحد الفائزين في المسابقة في الأعوام السابقة.

وتساءل: «كيف يأتي التطرف ممن يحفظ القرآن الكريم ويتدبر معانيه»، واستشهد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بآيات من القرآن الكريم.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستمر حتى الأربعاء 15 ديسمبر الجاري، وتحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى.