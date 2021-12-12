11 نصيحة من «الفاو» للحفاظ على صحة كبار السن: يجب تقليل الدهون

لكبار السن أطعمة وأسلوب خاص، يجنبهم الكثير من أمراض تقدم العمر مثل الضغط والسكر وأمراض القلب، كما تمنحهم الكثير من الفيتامينات والعناصر التي يحتاجونها في مثل هذا التوقيت من أعمارهم، حيث لا تعمل الكثير من وظائف اعضائهم بالشكل المطلوب لانتاجها وهو ما يؤثر سلباً على صحتهم، نستعرض في النقاط التالية أهم النصائح التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

1- يجب تقليل الدهون لتجنب أمراض القلب وغيرها من المتاعب الصحية المزمنة.

2- يجب جعل الكربوهيدرات المصدر الرئيسى للحصول على الطاقة من الطعام حوالى نصف السعرات وليس من البروتين أو الدهون.

3- بالنسبة لمرضي السكر يجب تناول الأغذية النشوية وتقليل الأغذية العالية في نسبة السكر.

4- يجب الاهتمام بتناول الحليب والزبادي والألبان والأجبان والتي تعتبر مصدرا غنيا بالبروتين الحيواني والكالسيوم والفسفور وفيتامين (د)، مما يقوي الأسنان والعظام ويقي من الإصابة بهشاشة العظام ويفضل أنواع الحليب منزوع الدسم وذلك للتقليل من نسبة الدهون فى الدم، وبالتالى نساعد فى تقليل الوزن.

5- يجب التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين (د)، وذلك قبل الساعة 11 صباحاً وبعد الساعة الرابعة عصراً، مما يساعد على ترسيب الكالسيوم داخل العظام والحماية من أمراض العظام .

6- لتجنب المشاكل المصاحبة لعملية الهضم وبصفة خاصة الإمساك فإنه يجب تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة والخبز الأسمر والحبوب الكاملة .

7- يجب تناول الموالح مثل الليمون والبرتقال واليوسفى وكذلك الجوافة لأنها غنية بفيتامين (ج)، الذى يساعد على امتصاص الحديد من مصادر الغذاء النباتية حيث إن نقص الحديد يسبب الأنيميا التى تؤدى للشعور بالهزال والإرهاق والعصبية.

8- يلعب حمض الفوليك الموجود فى البقول والكبد والحبوب وجنين القمح دوراً مهماً فى صحة القلب وتقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

9- ينصح بتناول فيتامين (ب 12)، والموجود فى اللبن ومنتجاته مثل الزبادي والجبن الشيدر- البيض- الفراخ – اللحمة - الكبدة- والأسماك مثل السالمون والتونة المعلبة– والقمح لأن نقصه يسبب فقدان الذاكرة والسمع.

10- ينصح بتناول أغذية تحتوى على فيتامين ( هـ ) مثل البقوليات و الخضراوات و زيت الزيتون لأنه يحمي الأنسجة الدهنية في الدماغ من التلف ويساعد على تدفق الدم إلى الدماغ وتحسين أداء الدورة الدموية.

11- ىينصح بشرب حد أدنى من السوائل يتراوح ما بين 6-8 أكواب يومياً، ويجب تناول أغذية لينة تناسب حالة الأسنان وسهلة الهضم.