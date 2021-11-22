تفاصيل برنامج رعاية المسنين مدى الحياة.. يستهدف كبار السن

في إطار حرص الدولة المصرية على دعم كبار السن، خاصة من تخطوا عمر الـ65 عاما، كشفت وزارة الصحة، عن برنامج لرعاية المسنين تحت عنوان «برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»، الذي يهدف لتحسين جودة حياة كبار السن.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي يقدمها للقراء والمتابعين في مجال الخدمات الحكومية على مدار الساعة، تفاصيل برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، الذي أطلقته وزارة الصحة المصرية.

برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن

وبحسب تصريحات تليفزيونية للدكتور حسام عبدالغفار، فإن برنامج الرعاية الصحية المستمرة للمسنين، يهدف إلى تحسين حياة كبار السن، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا التي تواجه كبار السن.

وجرى إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج من خلال توفير 401 مركز طبي، موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

خطوات الاشتراك في برنامج رعاية كبار السن

ويمكن للشخص الذي تجاوز الـ65 عاما، التوجه إلى أقرب مركز طبي حكومي مشترك بالبرنامج، والتقديم بأصل بطاقة الرقم القومي، وسيجري فحص الحالة.

بعدها تسليم المرضى كارت متابعة صحية، للمتابعة الدورية للحالة الصحية بشكل أساسي زيارة كل 6 أشهر.

في حالة كان المسن في حالة مرضية حرجة، سوف يتم إحالة المرضى للمستشفيات المتخصصة، وتوفير الاجراءات الروتينية، توفيرًا للوقت والمجهود على المسنين.

الخدمات التي يقدمها البرنامج

ويقدم البرنامج الفحص الطبي لكبار السن عن الأمراض الآتية:

الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة).

كما أن البرنامج يشمل تقييم نفسي للمسن.

وفحص التغذية.

خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

خدمات التثقيف الصحي

ويقدم البرنامج التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.