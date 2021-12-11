زيارة 600 صانع و400 طالب من «الفنون التطبيقية» لمعرض كايرو وود شو

نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة، زيارة لمعرض القاهرة للأخشاب والماكينات «كايرو وود شو» لنحو 600 صانع و400 طالب من كليات الفنون التطبيقية، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس لكلية فنون تطبيقية بالقاهرة والمحافظات.

وأوضحت الغرفة أنه بالتنسيق مع الشركة المنظمة للمعرض، وفرت حافلات لنقل أعضائها من محافظات دمياط، والإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج، ومركز طهطا، وذلك لإطلاعهم على كل ما هو جديد في عالم سلسلة الإمداد لصناعة الأثاث.

أحدث مدخلات الإنتاج من الأخشاب

وقالت الغرفة، في بيانها اليوم السبت، إن الزائرين اطلعوا على أحدث مدخلات الإنتاج من أخشاب طبيعية وأخشاب صناعية واكسسوارات ومعدات وآلات صناعة الأثاث.

الزيارة حققت أفضل نتائج للزائرين

وبحسب بيان الغرفة فقد حققت الزيارة أفضل نتائج للزائرين، وأشادوا بما اطلعوا عليه، بسبب توافر أكثر من عارض للأخشاب المسطحة بأنواع حديثة ومتنوعة من القشرة الصناعية، التى تلبي طلبات وأذواق الأسواق العالمية.

تنوع في المنتجات والآلات والمعدات

كما أظهر المعرض تنوع الآلات والمعدات، والتي جاء بعضها بأسعار مناسبة نتيجة تصنيع بعض الأجزاء محليا وتجميع باقي المستورد من الخارج، بالإضافة إلى وجود 28 عارضا من الخارج (روسيا، فرنسا، إنجلترا، بلجيكا، أمريكا) ما أتاح أمام الزائرين تنوعا في المنتجات أو الآلات.

عدد الزائرين وصل لنحو 4 آلاف شخص

وأفادت الغرفة، في بيانها، بأن المعرض شهد توافدا كبيرا للزائرين أمس الجمعة ووصل عدد الزائرين نحو 4 آلاف زائر.

وكان المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات قد افتتح الخميس فعاليات معرض القاهرة للأخشاب والماكينات Cairo Wood Show 2021 في دورته السادسة، والذي يقام فعالياته خلال الفترة من 9 – 12 ديسمبر 2021 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك بمشاركة نحو 60 شركة محلية وأجنبية.

ماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة

يذكر أن المعرض متخصص في استعراض الشركات المصنعة لماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج سواء محلية أو أجنبية وعرض التكنولوجيا الحديثة لتعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي.

تشجيع الصناع على الزيارة أو المشاركة

وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم، أن رعايتها للمعرض تأتي بهدف تشجيع الصناع على الزيارة أو المشاركة بالمعرض كعارضين أو زائرين لأن المعرض فرصة جيدة للعاملين بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، حيث يتم من خلاله استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، ما يعزز من فرص استفادة الموزعين والموردين والمصممين الداخليين ومصنعي الأثاث ومطوري المشاريع للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات، ويساعد الصناع لتعميق الصناعة من خلال زيادة المكون المحلي.

التنسيق مع الجامعات وخاصة كليات الفنون التطبيقية

وأكدت أنها تعمل على التنسيق مع الجامعات وخاصة كليات الفنون التطبيقية والتصميم للتعاون وتشجيع الطلاب لزيارة المعرض والتعرف على الخامات والماكينات عن قرب، ما يربطهم بشكل عملي بالصناعة وتطبيقاتها، مع توفير وسيلة نقل للطلاب وهيئة التدريس مجانا للكليات التي تتواجد في المحافظات بالتنسيق مع الشركة المنظمة.

ويمثل المعرض فرصة جيدة للعاملين بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، حيت سيتم خلاله استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الأثاث، ما يعزز من فرص استفادة الموزعين، بحسب بيان صحفي للغرفة.

كما تقوم الغرفة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل جهاز تنمية المشروعات للمشاركة بالمعرض لأنه الجهة المنوطة بالخدمات المالية وغير المالية التي تقدم للقطاعات الصناعية، وخاصة أن المعرض يضم عارضين وزائرين مصنعين يمكن لهم الاستفادة من معرفة الخدمات التي يقدمها الجهاز.