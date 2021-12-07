«شعراوي» يتابع نتائج زيارة وفد مصري للكاميرون للتعاون في مجال الأخشاب

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس، مع رئيس اتحاد المدن والمحافظات المحلية بالكاميرون «أوجستين تامبا»، و«كارول»، السكرتيرة التنفيذية للاتحاد وعدد من المحافظين، بحضور السفير مدحت المليجي، سفير مصر لدى الكاميرون، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية المشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي للتنمية والاستثمار الذى يعقد بالعاصمة «ياوندي».

التعرف على طبيعة إنتاج الأخشاب بالكاميرون

في بداية اللقاء، أشاد وزير التنمية المحلية بالمستوى المتميز للمنتدى الاقتصادي الدولى للتنمية، وقدم الشكر للجانب الكاميروني على حسن استقبال واستضافة الوفد المصري الذي يضم قيادات وزارة التنمية المحلية وسكرتير عام غرفة صناعة الأخشاب والأثاث والشركة القومية للأخشاب وعدد من رجال الأعمال العاملين في صناعة الأخشاب لاستكمال المباحثات بين الجانبين والتعرف على طبيعة إنتاج الأخشاب بالكاميرون والقواعد والقوانين المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير وصولاً لمرحلة التصنيع بما يدعم في النهاية الوصول إلى اتفاق تعاون مستدام ومتكامل في مجال استيراد الأخشاب وتصنيعها .

تعزيز آفاق التعاون مع الدول الأفريقية

وجدد اللواء محمود شعراوي، التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والكاميرون، التي تعود بجذورها لسنوات طويلة عبر التاريخ، لافتاً إلى توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتعزيز آفاق التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات بصورة عامة والكاميرون بصورة خاصة بما يعود بالنفع على شعوب وأبناء القارة .

وأكد وزير التنمية المحلية الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية في كافة المجالات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

فتح سوق لتجارة الأثاث والأخشاب في القارة الأفريقية

ومن جانبه، أشاد رئيس اتحاد المجالس والمدن والمحافظات في الكاميرون، بالدور الذي يقوم به وزير التنمية المحلية في دعم الاتصالات الجارية بين الجانبين خلال الفترة الماضية، للوصول إلى اتفاق تعاون مشترك في هذا المجال، و أشار «تامبا»، إلى وجود رغبة حقيقية وقوية لدى الجانب الكاميروني لتعزيز التعاون مع مصر وفتح سوق لتجارة الأثاث والأخشاب في القارة الأفريقية عبر الكاميرون والاستفادة من إتفاقية التجارة الحرة الأفريقية أو إضافة بعض مجالات التعاون الاقتصادي والاستثمارى الأخرى سواء الزراعي أو الإنتاج الحيواني أو الغذائي إلخ .

كما أكد «أوجستين تامبا»، تقديم كل التسهيلات والتيسيرات والدعم المطلوب لاستكمال هذا التعاون لتحقيق الهدف من إقامة شراكة وتعاون بين البلدين في هذا المجال الهام ليكون بداية إنطلاقة لمجالات أخرى في المستقبل القريب .

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر للسفير مدحت كمال المليجي سفير مصر لدى الكاميرون، على الجهود التي بذلها مع الوفد المصري وتسهيل كافة الاتصالات اللازمة لعقد اجتماعات مع المسئوليين الكاميرونيين.

كما تقدم اللواء محمود شعراوي، بالشكر لمحافظي المدن الكاميرونية وحرصهم علي التعاون مع الجانب المصري، والدور الهام والفاعل للسيدة كارول السكرتير التنفيذي في تنسيق الزيارة .

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استكمال المشاورات بين الجانبين خلال شهر ديسمبر الجاري، ووضع خريطة طريق ومذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجال الأخشاب أو بعض المجالات الاقتصادية الأخرى بعد دراسة كافة المقترحات والأفكار التي تم مناقشتها خلال زيارة الوفد المصرى للعاصمة ياوندى وزيارة الوفود الكاميرونية التي زارت القاهرة خلال الفترة الماضية والاجتماعات التي عقدت بين الجانبين.

وتتضمن المشاورات تحديد مسار التحرك وتبادل الزيارات وتدريب الكوادر واستيراد الأخشاب ودراسة إنشاء منطقة صناعية مصرية بالكاميرون متخصصة في مجال الأخشاب لتلبية احتياجات السوق المصرية والكاميرونية والعربية والأفريقية واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين في هذا المجال خاصة في ظل وجود مدينة الأثاث بمحافظة دمياط .