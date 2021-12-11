المؤبد لقاتل زوجته ليلة عيد الأضحى ببني سويف.. «كانت عايزة تخلعه»

قضت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار عبدالحي فازورة، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لقاتل زوجته داخل محل عملها طعنا بسكين، ليلة عيد الأضحى المبارك، في القضية رقم 17168 لسنة 2021، جنايات مركز إهناسيا، والمقيدة برقم 1690 لسنة 2021 كلي بني سويف.

نيابة بني سويف تحيل القضية إلى محكمة الجنايات

وكان المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، قرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات عقب الانتهاء من التحقيقات مع «منجد بلدي»، والتي انتهت إلى أقدامه على قتل زوجته بتسديد عدة طعنات لها في الصدر والبطن والرقبة، بسبب خلافات الزوجية بينهما، ثم محاولته التخلص من حياته بقطع شرايين يده.

زوج يتخلص من زوجته ليلة عيد الأضحي في بني سويف

وشهدت مدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف، في شهر يوليو الماضي وفي ليلة عيد الأضحى، واقعة أقدام «منجد بلدي» على التخلص من زوجته، بطعنها عدة طعنات بالصدر والبطن والرقبة داخل محل عملها داخل أحد محلات بيع الملابس بالسوق التجاري بمدينة إهناسيا.

أمن بني سويف يضبط قاتل زوجته

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف قد تلقت بلاغا بقيام «م.م» بطعن زوجته «ش.م» عدة طعنات في صدرها داخل محل تعمل به فى مدينة إهناسيا أودت بحياتها، ثم قام بقطع شرايين يده محاولا الانتحار.

ودلت التحريات الأولية إلى وجود خلافات أسرية بين الزوجين بعدما أنجبا ثلاثة أطفال، وعلم الزوج بإقدام الزوجة على خلعه، وقام على إثرها الجانى بقتل زوجته.