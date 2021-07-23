تجديد حبس قاتل زوجته في بني سويف

«مش فاكر طعنتها كام طعنة، بس كثير، لأنها رفضت العودة لمنزل الزوجية وتسيب عيالها وترفع قضية خُلع عليا، وأنا مكنتش داري بنفسي»، تفاصيل واعترافات صادمة في حادث قتل زوج لزوجته ليلة عيد الأضحى المبارك بمدينة إهناسيا في محافظة بني سويف، وإقدامه على الانتحار بقطع شرايين يده بعدما سدد 25 طعنة في صدر وبطن زوجته، ونقلت الزوجة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والزوج لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفى ذاتها تحت حراسة مشددة من رجال الشرطة.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بقتل زوج لزوجته بإهناسيا ومحاولته الانتحار

البداية كانت بتلقي اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، بإقدام زوج يدعى «محمود محمد سليمان» بقتل زوجته بطعنها عدة طعنات بآلة حادة «سكين» ووفاتها في الحال، ثم إقدامه على الانتحار بقطع شرايين يده، ووجه مدير أمن بني سويف رجال المباحث باتخاذ كل الإجراءات للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الآلة المستخدمة وإخطار النيابة العامة والتحفظ على الزوج لحين علاجه والتحقيق معه.

تحقيقات النيابة: الخلافات الزوجية وعلم الزوج برغبة زوجته في رفع قضية خُلع وراء الجريمة

واعترف الزوج أمام نيابة إهناسيا بإشراف المستشار طارق جلال، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، «منذ فترة نشبت بيننا عدة خلافات عادية زي أي خلافات في البيوت، إلا أن الأمر تطور وغادرت منزل الزوجية لقرابة شهرين وحاولت مصالحتها كثيرا، إلا أنها رفضت بل رفضت مؤخرا الرد على اتصالاتي لها».

المتهم: قتلتها ليلة العيد بسكين كان بحوزتي وحاولت الانتحار بعدها

وتابع «ليلة عيد الأضحى، اشتريت السكين من أحد الباعة الجائلين قبل التوجه إلى محل ملابس تعمل به، إلا أنها رفضت رفضا قاطعا بل أبلغتني أنها سترفع قضية خُلع علي أو رفعت، ولا تريد رؤيتي، فما كان مني إلا أن أخرجت السكين من طيات ملابسي، وبدأت في تسديد الطعنات لها طعنة وراء طعنة ولا أتذكر عددها لأنها كثيرة، ولم أتركها إلا بعد أن فارقت الحياة وبعدها قطعت شريان يدي».

وأضاف «كنت عاوز نرجع لبعض زي زمان وقولت إحنا في أيام مفترجة، احنا مع بعض من 2007 وأنجبنا طفلين، وكنا كويسين مش عارف إيه اللي حصل بينا ولا أنا عملت كده ازاي، بيتي اتخرب وعيالي ليهم ربنا».

وكان المستشار طارق جلال المحامي العام الأول لنيابات بنى سويف، قرر تجديد حبس المتهم بقتل زوجته 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث قدمت مباحث إهناسيا برئاسة المقدم أحمد بهجت رئيس مباحث إهناسيا «فيديو» من كاميرات المراقبة ترصد الواقعة، التى قام المتهم بها ضد زوجته شادية محمد 35 عاما.