جنايات بني سويف تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته في محل عملها

تبدأ محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار عبدالحي فازورة، اليوم السبت، أولى جلسات القضية رقم 17168 لسنة 2021، جنايات مركز إهناسيا، والمقيدة برقم 1690 لسنة 2021 كلي بني سويف، والمتهم فيها زوج بقتل زوجته بإهناسيا ليلة عيد الأضحي، عمدا مع سبق الإصرار بطعنها بسكين في محل عملها لخلافات زوجية.

نيابة بني سويف تحيل القضية إلى محكمة الجنايات

وكان المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، قرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات عقب الانتهاء من التحقيقات مع منجد بلدي أقدم على قتل زوجته بتسديد عدة طعنات لها في الصدر والبطن والرقبة، بسبب خلافات زوجية بينهما، ثم محاولته التخلص من حياته بقطع شرايين يده.

زوج يتخلص من زوجته ليلة عيد الأضحي في بني سويف

وشهدت مدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف، في شهر يوليو الماضي وفي ليلة عيد الأضحى، واقعة إقدام «منجد بلدي» على التخلص من زوجته «ربة منزل»، بطعنها عدة طعنات بالصدر والبطن والرقبة داخل محل عملها بأحد محلات بيع الملابس بالسوق التجاري بمدينة إهناسيا.

أمن بني سويف يضبط قاتل زوجته

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، قد تلقت بلاغا بقيام «م.م» بطعن زوجته «ش.م»، عدة طعنات فى صدرها داخل محل تعمل به فى مدينة إهناسيا، أودت بحياتها، ثم قام بقطع شرايين يده محاولا الانتحار، حيث دلت التحريات الأولية إلى وجود خلافات أسرية بين الزوجين بعدما أنجبا ثلاثة أطفال، وعلم الزوج بإقدام الزوجة على خلعه، فقام على إثرها بقتلها ومحاولة الانتحار.