ترميم السور الخلفي لدير السبع بنات بأبو رديس بـ700 ألف جنيه

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، إن مجلس المدنية انتهى بالفعل من أعمال ترميم السور الخلفي لدير السبع بنات بمنطقة وادي فيران، موضحا أن سيول العام الماضي التي تعرضت لها المحافظة تسببت في انهيار جزء كبير من السور الخلفي للدير.

وأشار إلى أنه بمجرد عرض الأمر على اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قرر على الفور بترميم السور على نفقة المحافظة كهدية إلى الدير، لافتا إلى آنه جرى تحديد نوع الحجر المستخدم ليتناسب مع السور وقيمته التاريخية.

حجر كاترين

وأكد رئيس مدينة أبورديس لـ«الوطن»، أنه تمت الموافقة على استخدام أحجار كاترين لبناء الجزء المتصدع من السور، وجرى الحصول على الموافقات من الجهات المعنية للحصول علي الحجر الخاص بسانت كاترين، وهو حجر صلب من الصخور النارية يرجع تاريخها إلي العصور الأركية القديمة.

وأضاف، أن العمل بدأ منذ 3 شهور، وجرى الانتهاء من الأعمال في وقت قياسي وأصبح الدير مؤمنا من أخطار السيول.

فتحات لتصريف مياه السيول

وقال رئيس مدينة أبورديس، تصميم فتحات في السور تسمح بمرور المياه القادمة من الجبال عن طريق السيول، وكذلك مواسير قطر 20 بوصة لتصريف مياه السيول المتراكمة خلف الأسوار، وأوضح أن 8 فتحات تقوم بتصريف المياه في قناة أسمنتية، ثم تصل إلى حديقة الدير لري الأشجار وتخزين المياه.

700 ألف جنيه تكلفة الأعمال

وقال مبروك الغمريني، إن تكلفة بناء الجزء المنهار من السور الخلفي لدير السبع بنات بلغ نحو 700 ألف جنيه، وشملت الأعمال سور بطول 138 مترا بارتفاع يترواح بين 6 إلى 7 أمتار.

هدايا المحافظة للدير

وأكد رئيس مدينة أبورديس، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أرسل هدية لدير السبع بنات، وقام بتسليمها نيابة عن المحافظ الأسبوع الماضي وهي عبارة عن مواد غذائية بمناسبة ذكرى استشهاد القديسة كاترين، وأكد أن الراهبة الموجودة في الدير أشادت بما يقوم به المحافظ تجاه الدير، وقدمت الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمام بالرهبان والأديرة.