رئيس شركة عالمية: استراتيجية ستحول مصر لمركز عالمي لصناعة السيارات

أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، شهادة ستيفن كيفر، رئيس شركة «جنرال موتورز» العالمية، التي دوّنها على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، حول مستقبل مصر، عقب الزيارة الناجحة التي أجراها لـ«القاهرة» مؤخراً، موضحاً أنَّ مصر في طريقها لتصنيع مركز إقليمي عالمي لصناعة السيارات.

ستيفن كيفر: مصر ستتحول لمركز عالمي لصناعة السيارات

ونقل «معلومات الوزراء» عن رئيس الشركة العالمية، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، إنَّ مصر تستعد لإطلاق استراتيجية جديدة بنهاية العام الجاري ستحولها إلى مركز إقليمي عالمي لـ صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها.

رئيس شركة عالمية: العاصمة الإدارية نقلة حضارية مصرية جديدة

وأضاف «كيفر»، أنَّ مصر تُسخر طاقاتها حالياً في مشروعات تُشكل مستقبلاً رقمياً قائماً على حلول التنقل والتكنولوجيا الحديثة.

ووصف العاصمة الإدارية الجديدة التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها حالياً على اعتبارها «نقلة حضارية بالنسبة لمصر»، كما ذكر «معلومات الوزراء» عبر صفحته على «فيس بوك».

رئيس جنرال موتورز العالمية: نعمل على اختيار مواصفات سيارة كهربائية لتُصنع بمصر

وأوضح رئيس شركة جنرال موتورز العالمية، بحسب «معلومات الوزراء»، أن كل ما سبق كان دافعاً لتوقيع الشركة العالمية لمذكرة تفاهم لتطوير استثماراتها بمصر، والعمل على اختيار مواصفات لسيارة كهربائية مناسبة للعمل على تصنيعها في مصر، في إطار توقعاتهم لتصبح مصر مركز إقليمي عالمي لـ صناعة السيارات.

وأشار إلى أنََ «جنرال موتورز» العالمية أنشئت أول مصنع لها بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص في مصر خلال عام 1983.

وأوضح أنَّ هناك قرابة مليون سيارة تم تسليمها للعملاء خلال 50 عاماً نتاجاً لتعاون شركة جنرال موتورز وإحدى مجموعات شركات القطاع الخاص.

وأعرب رئيس الشركة العالمية عن سعادته لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنَّها تكشف عن استثمارات ضخمة يجري تنفيذها فيها، وإمكانية تنفيذ حلول التنقل الحديثة في مصر.

كما لفت إلى أنَّ مصر ستستضيف خلال الفترة المقبل مؤتمر المناخ القادم للأمم المتحدة المعروف دولياً باسم cop27.