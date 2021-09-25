«اقتصادية قناة السويس»: مشروع رد الأعباء التصديرية يحوي صناعة السيارات

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الحكومة المصرية تتبنى ملف توطين صناعة السيارات فيما يتعلق بإستراتيجية صناعة السيارات، وتعمل به كل جهات الدولة، وبناء على ذلك جرى تخصيص مجموعة من الحوافز خلال الفترة الماضية، موضحا أن المنطقة الاقتصادية خصصت حوافز إضافية فيما يتعلق بالتصدير إلى الأسواق الإقليمية والتمتع بالاتفاقيات التجارية المتاحة للعاملين والمستثمرين بالمنطقة، كما تتيح لهم التعاون مع السوق المحلي بقواعد واضحة فيما يتعلق بالتعامل من خلال اللوائح التنفيذية والاستيراد والتصدير للسوق المحلي.

مشروع رد الأعباء التصديرية سيكون فيه صناعة السيارات

وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع رد الأعباء التصديرية سيكون فيه صناعة السيارات من أهم الصناعات، وستصدر لائحته التنفيذية قريبا، وعلى أساسها سوف يتم تحديد النسب كلما زاد المكون المحلي.

الدراسات والحوافز المرتبطة بتوطين الصناعة في مصر

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن مجموعة الدراسات والحوافز الرئيسة المرتبطة بتوطين هذه الصناعة في مصر عموما والمنطقة الاقتصادية خصوصا، بدأت تأخد الإجراءات التنفيذية.

مصر ستكون أحد الأماكن الرئيسية لإمداد السوق الإفريقية بهذه الاحتياجات

وأردف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس «منذ أيام قليلة التقينا الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، وهي عبارة عن رابطة تضم مجموعة كبيرة من مصنعي السيارات الآسيوية والأوربية لخدمة السوق الإفريقي الذي ينمو نموا كبيرا ومن المتوقع أن تكون له احتياجات ضخمة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يجب توطين هذه الصناعة في إفريقيا بشكل عام، ومصر ستكون أحد الأماكن الرئيسية لإمداد السوق الإفريقية بهذه الاحتياجات».