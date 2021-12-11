«الفاو» تحذر من سوسة النخيل الحمراء وتوجه 10 نصائح للمكافحة والوقاية

تعد سوسة النخيل الحمراء العدو الأكثر قسوة على أشجار النخيل في مصر حيث يمكنها تدمير مزارع النخيل في بضعة أشهر، حال وصول سوسة واحدة فقط إلى النخلة، لتتركها جثة هامدة بعد بضع أسابيع من وصولها إليها تاركة جيلاً وراء جيل في المزرعة.

وصايا منظمة الأغذية والزراعة

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» من سوسة النخيل الحمراء، ونصحت بـ10 وصايا لضمان سلامة أشجار النخيل منها، نستعرضها في التقرير التالي:

1- أوصت الفاو أن يجرى التقليم خلال شهري ديسمبر ويناير مع ترك 15-20 سم من قاعدة الجريدة في الصفوف الثلاثة أسفل الجريد المتروك لعمل تاج للنخلة لتلاشي ظاهرة التهدل التي تزيد نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء مع الرش أو التعفير بعد التقليم مباشرةً.

2- رش أو تعفير مكان فصل الفسائل بعد التقليع مباشرةً وغمر الفسائل المفصولة في محلول المبيد لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

3- لعلاج النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء يتبع الآتى:

• غمر النخلة بالمبيدات في حالة الإصابات القمية للنخيل الصغير والنخيل الكبير المصاب في القمة.

• في حالة وجود إفرازات يتم عمل من 5-7 ثقوب بزاوية مائلة حول موضع الإصابة وفى ثقب الإفراز.

• في حالة وجود فجوة يتم تنظيف مكان الإصابة ووضع الاقراص مكان الإصابة والسد بالأسمنت.

• في حالة شدة إصابة النخيل يتم تقليع النخيل المصاب ودفنه في نفس المكان على عمق متر ونصف مع معاملته بالكيروسين والمبيدات الموصى بها مع ردم مكان الحفر.

4- استخدام التركيزات الموصى بها من المبيدات واستخدام الطريقة المناسبة على حسب مكان الإصابة ودرجتها وفحص النخيل مرة كل شهر وترقيم المزرعة لسهولة الفحص وعدم ترك نخيل بدون فحص ومتابعة النخيل المعالج.

5- إزالة النخيل الذي مات فيه أوراق القلب الداخلى حيث لا يتكون قلب جديد مع الوقت مثل ما يحدث في الإصابات الفطرية كما يعتبر مصدر لانتشار الإصابة.

6- الالتزام بفترة توقف استخدام المبيدات قبل الحصاد طبقاً لتوصيات لجنة مبيدات الآفات.

7- إزالة العراجين القديمة وبقايا الأغاريض الزهرية والجريد القديم والليف وحرقها مع رش أو تعفير رأس النخلة للتخلص من الآفات الموجودة في رأس النخلة في حالة البيات الشتوى أو السكون.

8- استخدام المصائد الضوئية لجذب آفات ثمار النخيل لخفض تعداد الآفات ومعرفة ميعاد ظهورها للتدخل الكيماوي أو الحيوي واستخدام طفيل الترايكوجراما بمعدل 20-30 كارت للفدان والذى يجب أن يتم إطلاقه عند ظهور أعراض الإصابة بالآفات أو ظهور الحشرات في المصائد الضوئية.

9- إجراء عملية تكميم للعروق، في بداية التلوين بأكياس بلاستيكية مشبكة.

جمع ثمار البلح

10- جمع ثمار البلح الموجودة في إبط الأوراق والمتساقطة على الأرض والتخلص منها، عدم خلط التمر المتساقط مع السليم وعدم تخزين التمر لمدة طويلة في المزرعة وتغطية الثمار بعد الجمع مباشرةً في حالة تركها فترة فى الحقل قبل النقل للمخزن، ويجب تنظيف المخزن تماماً وتطهيره بالمبيدات الكيميائية كالمالاثيون والتعبئة في صناديق نظيفة مع ترك ممرات في المخازن وترك مسافة بين ارتفاع الصناديق والسقف لسهولة تسامى الغازات التي تستخدم في مكافحة آفات المخازن ويتم التبخير باستخدام أقراص الفوستوكسين والتي تتوافر بأحجام (3 جرامات) بمعدل 3-5 أقراص لكل متر مكعب.