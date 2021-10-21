طرق التعرف على النخيل المصاب بـ«سوسة النخيل» وطرق العلاج

تمتلك محافظة جنوب سيناء ما يقرب من 200 ألف نخلة على مستوى المحافظة، والعدد في زيادة باستمرار بسبب زيادة المساحات المستصلحة من الأراضي، وبات انتاج البلح من أهم مصادر الدخل للمزارعين.

«سوسة النخيل» مرض يصيب النخل وقد يتسبب في هلاك هذه الثروة خاصة إذا كان النخل مثمر وينتج أنواع جيدة مثل البرحي والمجدول، ما دعا مديرية الزراعة إلى تدشين حملات مستمرة لمقاومة «سوسة النخيل»، ومساعدة المزارعين في القضاء عليها وعلاجها، بالطرق العلمية الصحيحة.

سوسة النخيل...الإصابة وطرق العلاج

الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء قال في تصريح لـ«الوطن»، أن الأساس في مكافحة حشرة «سوسة النخيل»، هو علاج الإصابة وعدم إزالة النخلة المصابة إلا إذا كانت الإصابة في القمة النامية، أما المناطق التي غزتها الآفة حديثا فيتم التعامل بإزالتها، موضحا أنه هناك طريقتين للتعامل مع الإصابة.

وأضاف أن الإصابات الحديثة «السطحية»، التي لا يتجاوز عمرها 3 أشهر، هي عبارة عن خروج سوائل صمغية كريمية أو بنية اللون من جذع النخلة وتعالج هذه الإصابة بالحقن باستخدام مواسير معدنية أو بلاستيكية.

وأضاف أنه يجري تثبت هذه المواسير حول مواضع الإصابة باستخدام «الأزميل المعدني أو الشنيور»، أو أية آلة مناسبة لعمل الثقوب التي تثبت فيها المواسير ثم يصب فيها محلول المبيد بتركيز 1مبيد/10 ماء أو يحقن بالماسورة بأية وسيلة أو آلة مناسبة بحسب الإمكانات المتاحة ثم يغلق فم الماسورة باستخدام ليف النخيل أو أية مادة تؤدي الغرض.

سوسة النخيل...شروط حقن الجزء المصاب

1 -إذا وجدت أكثر من إصابة علي النخلة تعالج كل إصابة بالحقن.

2 - العلاج موضعي يعالج منطقة الإصابة فقط و لا أثر له على باقي النخلة أو ما بها من ثمار.

3 - نجاح عملية الحقن تتوقف علي عاملين أولهما، موضع الحقن بحيث يكون أعلى منطقة الإصابة ب20سم و ذلك لإتجاه الإصابة من أسفل إلى أعلى، وثانيهما يتوقف على مدى كفاءة سريان محلول المبيد عن طريق المواسير إلى أنسجة النخلة في الجزء المصاب.

وحذر «شطا»، من أخطاء في العلاج بالحقن بالمواسير وهي الحقن في ثقب الإصابة نفسه، أيضا من الأخطاء الطرق على المواسير أثناء وضعها في الثقوب حيث يؤدي ذلك لانسداد قاعدة الماسورة و بالتالي عدم استيعابها لمحلول المبيد و فشل الحقن.

سوسة النخيل.. علاج الإصابات المتقدمة

ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى أن الإصابة المتقدمة ذات الفجوة بجسم النخلة التي يتراوح عمرها بين 4 و12شهرا، هي الإصابات التي تركت بدون علاج للإهمال أو عدم الاكتشاف المبكر بحيث أدت إلي تكون فجوة بجذع النخلة، ويجري التعامل معها على النحو التالي:

1- يتم تنظيف الفجوة من الداخل من نواتج الإصابة والأطوار المختلفة للحشرة وإخراجها من جذع النخلة وسكب محلول المبيد عليها ودفنها بالتربة.

2- يتم الحقن كما سبق أعلى نهاية التجويف بحوالي 20سم.

3- يوضع من 1 إلى 3 أقراص فوستوكسين التي تستخدم في تخزين الحبوب كالقمح و الذرة و اللوبيا، حسب حجم التجويف داخل تجويف النخلة، و يراعى وضعه على عازل من الرطوبة «بلاستيك أو حجر أو صفيح»، و ذلك لعدم تشبع القرص بالرطوبة وإخراج كمية الغاز دفعة واحدة.

4- يسد التجويف بليف النخيل أو قواعد الجريد وتغلق من الخارج بالطين أو الطفلة أو الأسمنت أو الجبس أو أي مادة متوافرة بالمنطقة وذلك لإحكام الغلق وعدم تسرب الغاز الناتج من قرص الفوستوكسين ولا يتم فتح التجويف قبل مرور أسبوعين على الأقل.