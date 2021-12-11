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محمود مسلم

لجنة من «القومي للمرأة» تزور معهد أورام الثدي لدعم المريضات

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الوطن
04:21 م | السبت 11 ديسمبر 2021
جانب من الجولة

جانب من الجولة

زارت لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، اليوم، المعهد القومي لأورام الثدي، بحضور أعضاء اللجنة، والدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، نشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة.

نادية زخاري: مساندة ودعم المريضات لتحسين نوعية حياتهنّ

وأكّدت الدكتورة نادية زخاري عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة اللجنة، أنَّ الزيارة تهدف إلى مساندة ودعم المريضات لتحسين نوعية حياتهنّ والتخفيف من آلامهن ورفع معنوياتهنّ وهو الأمر الذي لا يقل أهمية عن العلاج الطبي.

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