مستشار بأكاديمية ناصر: مصر قادرة على معاقبة من يحاول الاعتداء عليها

أشاد اللواء نصر سالم، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بالتدريب البحري المشترك المصري الروسي «جسر الصداقة 4»، الذي نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية، على مدار الأيام الماضية، بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط، موضحًا أن التدريبات المشتركة تأتي ضمن خطة تدريب القوات المسلحة لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.

مصر لديها من الخبرات ما يجعل الدول العظمى تسعى للاستفادة منها

وأضاف «سالم» خلال مداخلة هاتفية في «أحداث اليوم»، على شاشة «extra news»، أن القوات المسلحة تهدف من خلال التدريب المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة على تدريب قواتها على برامجها، التي تؤتي ثمارها في اتجاه سياسي، وهي الإعلان عن قدراتنا وقوتنا وكفاءتنا القتالية، ضمن استراتيجية الردع التي تظهر بها الدولة قوتها؛ للتأكيد بأن مصر قادرة على إنزال العقاب بكل من يحاول الاعتداء عليها، وهو رسالة طمأنة للشعب المصري والعربي، كما أن هذا التدريب يتضمن إضافة أحدث الأساليب والتكتيكات والخبرات المتراكمة لدى القوات الروسية.

العدو الذي نتعامل معه يتطور بشكل سريع

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن التدريب المشترك بين القوات المسلحة وعددًا من الدول الصديقة والشقيقة، يمكّننا من التعامل مع مسرح العمليات الجديدة، والاطلاع على أحدث ما لديهم، وتبادل الخبرات.

وأكد أن مصر لديها من الخبرات ما يجعل الدول العظمى تسعى إليها للتدريب معها والاستفادة منها، مشيرًا إلى أن أحد الدروس التدريبية يطلق عليها القتال غير النمطي، ويعني التعامل مع الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وعملية التفتيش في البحر، والتحقق من شخصية القطع البحرية.

الدفاع عن أمن الوطن ليس بعده تضحية

وأوضح اللواء نصر سالم، أن العدو الذي نتعامل معه يتطور بشكل سريع، ومهم جدًا البحث عن تكتيكات وحلول أسهل واختيار منها ما يناسبنا ونضيف إليها، موضحًا أن الحرب كلها مخاطر من الطبيعة والعدو، والتدرب في ظل سوء حالة الأجواء، تؤكد أن لدينا القدرة على خوض مثل هذه الظروف، وتنفيذ كل مهامنا القتالية فيها، لأن الدفاع عن أمن الوطن ليس بعده تضحية.