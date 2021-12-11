مدبولي يوجه بالتنسيق مع القيادات الشعبية لتشجيع تلقي لقاح كورونا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، بضرورة بذل أقصى الجهود والتنسيق مع القيادات الشعبية؛ لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

مدبولي: الدولة وفرت ملايين الجرعات من اللقاحات

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الدولة وفرت ملايين الجرعات الخاصة باللقاحات، وهو ما يستلزم إيلاء اهتمام كبير من جانب المحافظات التي لا تتمتع بمعدلات ترقى للمستوى المأمول في تلقي التطعيمات.

من جانبه، تناول الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، الموقف التنفيذي للتطعيم لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتوافر لدينا حاليا ما يزيد على 50 مليون جرعة لقاح جاهزة لتطعيم المواطنين، متوجها بالشكر، في سياق حديثه، للمحافظين على جهودهم وتعاونهم في العمل على تطعيم المواطنين، وهو ما ظهر في تحقيق بعض المحافظات معدلات تطعيم عالية للغاية للأعداد المستهدفة، مستدركا بأن هناك بعض المحافظات الأخرى نعمل حاليا، بالتنسيق مع المحافظين، على زيادة معدلات تلقي المواطنين اللقاحات بها.

الصحة: مستعدون لتوفير مراكز تطعيم ثابتة ومتنقلة

كما أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن استعداد الوزارة لتوفير مراكز تطعيم ثابتة، وكذلك سيارات متنقلة تحقيقا لهذا الهدف القومي المهم.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى الاستعدادات الجارية لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري، مؤكدا على أنه انطلاقا من الأهمية الكبيرة لهذه الحملة فإن الأمر يتطلب تحقيق تنسيق عال مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لتيسير إجراءات حصول جميع الأطفال في فترات العمر المستهدفة على التطعيم بالمحافظات كافة، مؤكدا أنه سيتم تجهيز فرق للتطعيم من قطاعات الوزارة؛ بهدف الانتهاء من تطعيم الأطفال في المواعيد المحددة.