بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة «مدبولي»

بدأ، منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الملفات التي تعمل عليها المحافظات المختلفة، وتطورات أهم المشروعات التنموية والخدمية في المحافظات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

الاجتماع يتابع نسب حصول المواطنين على لقاحات كورونا

ومن المُقرر أن يستعرض الاجتماع نسب حصول المواطنين على لقاحات فيروس كورونا المستجد في المحافظات المختلفة، والنظر في كيفية تشجيع المواطنين اللذين لم يحصلوا على اللقاحات في تلك المحافظات للإقدام عليها.

وسنوافيكم بالتفاصيل عقب نهاية الاجتماع.