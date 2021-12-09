مدبولي: نعمل على الاستجابة لمطالب الربط الكهربائي وتوفير أدوية للأشقاء في لبنان

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات للتليفزيون اللبناني، وذلك على هامش المباحثات الثنائية التي عقدها ظهر اليوم، مع نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية.

وخلال تصريحاته، أعرب رئيس الوزراء، عن سعادته لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لبلده الثاني مصر، واصفا إياها بأنها زيارة مهمة، حيث شرُفنا في بداية اليوم، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد خلال اللقاء، دعم مصر الكامل للبنان في هذه المرحلة الدقيقة، التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق.

مدبولي: السيسي وجه بتقديم الدعم الكامل لأشقائنا في لبنان

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة المصرية بتقديم جميع صور وأشكال الدعم لتلبية مطالب أشقائنا في الحكومة اللبنانية، كما جرى خلال هذا اللقاء، مناقشة العديد من المحاور السياسية والاقتصادية التي تربط بين البلدين.

كما تطرق رئيس الوزراء، إلى المطالب التي عرضها رئيس الحكومة اللبنانية، مؤكدا أنها مطالب مهمة للغاية، منها ما يتعلق بمجال الطاقة، وبشكل خاص الربط الكهربائي، وأيضا بتقديم الدعم في مجال الغاز الطبيعي، من أجل توليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة للشعب اللبناني الشقيق، ووعد رئيس الوزراء بأن يجري العمل في أسرع وقت ممكن على الاستجابة لهذه الطلبات.

توفير عدد من الأدوية والمواد الغذائية العاجلة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك أيضا بعض الطلبات الأخرى الخاصة بتوفير عدد من الأدوية والمواد الغذائية العاجلة، متعهدا بالعمل على تلبية هذه الطلبات على الفور، مؤكدا أن الدولة المصرية لم ولن تتأخر على أشقائنا في لبنان بهذا الشأن.

كما أشار الدكتور مدبولي، إلى أنه بحث مع «ميقاتي»، كذلك عددا من الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بالتبادل التجاري، وتسهيل الإجراءات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تمت مناقشة إمكانية وضع حلول فنية طويلة المدى لربط الطاقة بين البلدين، خاصة الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أنه سيتم دراسة ذلك، بحيث من الممكن أن يتم تنفيذه من خلال القطاع الخاص.

ونوه مدبولي، بأن المناقشات مع رئيس الحكومة اللبنانية، تطرقت إلى عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وتم التوافق على أن يتم عقدها في أقرب فرصة بلبنان، ونشرف بزيارة أشقائنا هناك.