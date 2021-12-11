«الكاظمي»: العبث بالعراق خط أحمر.. وانسحاب «التحالف الدولي» خلال أيام

قال الدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، اليوم، إن العبث بالعراق خط أحمر، ونمهد الطريق إلى المستقبل بإرادة عراقية خالصة، كما أن الأيام المقبلة تشهد خروج قوات التحالف كدليل على قدرة القوات العراقية على فرض الأمن، مستطردا: «حياتي ليست أغلى من حياة أي عراقي، العراق يستعيد عافيته الكاملة وتشفى جراحه تباعا، وينهض من كبواته ليحتل مكانته بإرادة شعبه الذاتية».

العراق يستعيد عافيته

وأضاف الكاظمي، خلال كلمة ألقاها للشعب العراقي بمناسبة مئوية العراق، أنه آن الآوان أن نفتخر بالإنجازات التي شهدها العراق، الذي بدأ يستعيد عافيته ليحتل مكانته بين الأمم، كما أن أهل العراق هم أصحاب القرار فيه وهم الدولة، متابعا: «ليس أمامنا إلا الدفاع عن تاريخ العراق».

انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق

وتابع رئيس الوزراء العراقي: «بعد أيام نشهد انسحاب جميع القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق في نطاق الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأميركي، ويكون دورها الاستشارة كدلالة على قدرة القوات العراقية على حفظ أمن العراق واستقرار شعبه، وتطورها المستمر في هذا المجال».