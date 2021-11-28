اليوم.. حكومة العراق تكشف تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة لـ الكاظمي

تعتزم الحكومة العراقية، اليوم الأحد، الكشف عن بعض تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس وزراء البلاد، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان الكاظمي، نجا في 7 نوفمبر الجاري، من محاولة اغتيال تعرض لها باستهداف منزله في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد»، بـ 3 طائرات مسيرة، فيما تمكنت القوات الأمنية من إسقاط اثنتين منها، فيما استهدفت الثالثة منزل رئيس الوزراء، موقعة أضراراً مادية بها.

وقال مصدر عراقي لشبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن الحكومة ستعلن عن تفاصيل جديدة حول محاولة الاغتيال الفاشلة.

وكان مصدر أشار في وقت سابق لـ الشبكة الاخبارية الروسية، إلى إيداع قائدين أمنيين اثنين في التوقيف، على خلفية محاولة الاغتيال الفاشلة لـ الكاظمي.

وكان مشرق عباس، المستشار السياسي لـ الكاظمي، قال في وقت سابق، إنه سيتم قريبا الكشف بالأدلة تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف «عباس»، في تغريدة له بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن العملية التي نفذها الإرهابيون ضد الكاظمي.

مقتل شخص حاول اقتحام دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق

وفي إقليم كردستان العراق، الواقع شمال البلاد، أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة الإقليم، مساء أمس السبت، مقتل شخص حاول اقتحام دائرة العلاقات الخارجية في الحكومة، وهاجم الحراس.

بدورها، ألقت مجموعة من العراقيين، القبض على سجين هارب من سجن التاجي شمال «بغداد»، فيما قالت قيادة «عمليات بغداد» في بيان، إن قوة أمنية مشتركة من اللواء 59 فرقة المشاة السادسة، وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت من إحباط محاولة هروب 3 إرهابيين محكومين بالمؤبد من السجن.

وأضافت «عمليات بغداد»، أن القوة الأمنية، فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي لـ السجن ولم يمتثلوا لأوامر القوة، حيث استسلم اثنان منهم وقتل الثالث.

مقتل امرأتين وطفلين جراء انفجار سيارة على طريق المطاحن في منبج بـ سوريا

وفي سوريا، لقيت امرأتان وطفلان مصرعهما وأصيب 5 آخرون، جراء انفجار سيارة على طريق المطاحن في منبج بريف حلب الشرقي شمال البلاد.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، إن المصابين بينهم 3 من قوات الأمن الداخلي الكردية «الأسايش»، فيما قتل لاجئ من جنسية عراقية، بطلق ناري بالرأس في «مخيم الهول» بريف الحسكة في شمال شرقي البلاد.