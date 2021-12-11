باحث: القرضاوى فشل في احتواء خلاف الإخوان.. والأزمة الحالية الأشد بتاريخها

قال خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن يوسف القرضاوي سبق أن تدخل من أجل احتواء الخلاف داخل جماعة الإخوان، وفشلت كل جهوده ولم تنجح، لا سيما أن الخلافات عميقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج «من القاهرة» المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، أن القيادي محمود حسين منذ أن كان مسؤول الجماعة في أسيوط وهو مصدر لإثارة الكثير من المشاكل بين الإخوان والجماعات الأخرى في أسيوط، متابعًا: «كرم زهدي وناجح إبراهيم أخبراني أن من أسباب تشددهما وانحيازهما للعنف تشدد محمود حسين، واضطهاده لشباب الجماعات الإسلامية في الجامعة».

إحباط شباب الجماعة

وأوضح أن شباب الإخوان والمتعاطفين مع الجماعة ينظرون إلى الخلافات بشيء من الإحباط، وهناك بعض الأعضاء في الجماعة قالوا إن المنشقين عن الجماعة، ومنهم محمود حسين، «صدعوهم» بمبدأ السمع والطاعة والانضباط وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد وهم ينشقون على الجماعة وخدعوا الشباب بموضوع السمع والطاعة من أجل التشبث بالكرسي والمناصب.

وذكر أن التطورات الإقليمية الأخيرة ومنها محاولات أنقرة فتح صفحة جديدة مع دول عربية، منها مصر والسعودية والإمارات له أثر خلافات الإخوان ولكن ليس الأثر الكبير على انهيار جماعة الإخوان.

الإخوان في طريقها للانهيار

وأوضح أن جماعة الإخوان في طريقها الآن إلى الانهيار، متابعًا: «ستنهار هذه الجماعة بسبب أنها جماعة مغلقة وتمارس سياسية السمع والطاعة وكأنها جيش منظم، وهذه بدعة القرن العشرين».

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن الجماعة لكى تعود للحياة يجب أن يحدث لها تغير جوهري وأن تترك السياسة تماما وتبتعد عن السمع والطاعة وأن تمارس العمل الدعوى فقط وأن تبتعد عن مصادر التمويل والسرية.