عضو «الاتحاد الأوروبي»: الإخوان تستخدم سياسة الاغتيالات لترهيب الشعوب

قالت فيرجينيا جورون، عضو لجنة الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي، إن جماعة الإخوان تستخدم سياسة الاغتيالات لترهيب الشعوب، ولذا لا بد من لعب دور كبير في توضيح حقيقة الإخوان وإرهابهم للبرلمانيين الأوروبيين، فجماعة الإخوان منتشرة في أوروبا وتتلقى تبرعات كثيرة، وهناك من يدعو للتبرع إلى المدارس التابعة للإخوان في أوروبا، وهناك الكثير ممن عانوا من إرهاب الإخوان، مشددة على وجوب تنقيح المجتمع الفرنسي من الإخوان الإرهابيين المتطرفين.

ضرورة وقف استخدام الإخوان للمؤسسات الدينية على أرض فرنسا

وأكدت «جورون»، خلال تصريحات تليفزيونية، ضرورة وقف استخدام الإخوان للمؤسسات الدينية على أرض فرنسا، لأن هذه الجماعة تسعى لتقويض الأمن على أرض فرنسا، وفرنسا هي أول ضحايا العمليات الإرهابية في قارة أوروبا، وفرنسا تكافح الجماعات الإرهابية ولا تسمح لهم استخدام المؤسسات الدينية، كما أن الانتخابات الأوروبية مهمة لهم في أوروبا، ويريدون أن يصبح عدد الإرهابيين في فرنسا صفر، موضحة أن الإخوان حصلوا على الأموال خلال تواجدهم في أوروبا.

المرأة تعيش بمطلق حريتها في مصر

وأشارت عضو لجنة الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي، إلى أن هناك 120 امرأة في البرلمان المصري، ولاحظت عمل المرأة في كل شيء حتى في القضاء، موضحة أن المرأة تم تمكينها في مصر، والمرأة تعيش بمطلق حريتها في مصر، وكانت مصدومة مما سمعته لأنه مختلف عما رأته، ولا يجب الالتزام بما تفرضه منظمات حقوق الإنسان، مؤكدة في الوقت ذاته أن كشف العذرية شيء خطير وغير موجود في القرآن الكريم، ولا يتم تطبيقه في مصر على عكس ما كان مشاعا.

يوجد عنف ضد المرأة في عديد من المجتمعات

وأوضحت أنه يوجد عنف ضد المرأة في عديد من المجتمعات، ومصر تنفذ مشروعات قوانين لحماية المرأة ومنحها كامل حقوقها، حيث إن مصر تمضي قدما في هذا الملف الذي يشهد تراجعا في أوروبا، كما أن مصر لديها تاريخ كبير من البناء والتشييد، وتعمل حاليا على مشروعات كثيرة لجذب السياحة، فمصر تشيد مشاريع كثيرة تلبي احتياجات الشعب المصري والتي تعد من إنجازات الحكومة، كما أنها شاهدت في مصر عاصمة إدارية جديدة ومشروعات طرق تتمنى العودة إلى مصر لرؤيتها مجددًا.