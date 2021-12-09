أمريكا تحذر الإخوان والميليشيات من محاولات تأجيل الانتخابات الليبية

حذرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم، من احتمالية تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية المقرر عقدها في 24 ديسمبر الجاري، مشيرةً إلى التداعيات الخطيرة التي ينطوي عليها هذا التوجه، بحسب بيان نقلته قناة «سكاي نيوز»، بعد تزايد الدعوات التي تنادي بتأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية، خاصة من تنظيم الإخوان والميليشيات الموالية لهم.

وقالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلاّ إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعموهم الخارجيون، الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع».

مجلس الدولة الخاضع لسيطرة الإخوان يدعو لتأجيل الانتخابات الليبية

وكان مجلس الدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان قدّم، مؤخرًا، مبادرة ترمي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، بحجة أن إجراءها في الوقت الراهن «سيعصف بالعلمية السياسية».

واقترح المجلس، أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت متزامن في فبراير المقبل، على أن يكون انتخاب الرئيس ضمن قائمة تضم الرئيس ونائبين ورئيسًا للوزراء، بما يعني ذلك من تقليص لصلاحيات الرئيس.

ويسيطر تنظيم الإخوان على مجلس الدولة في ليبيا، ويترأسه خالد المشري، الذي يصف نفسه دائما بـ«الإخواني»، بينما اقتحم عناصر الميليشيات مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس، كما نظمت احتجاجات مناوئة لإجراء الاستحقاق الرئاسي.

الإخوان يرفضون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر في ليبيا

ويقول الخبراء في هذا الشأن، إن الإخوان يرفضون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، ويسعون إلى انتخابه عن طريق مجلس النواب المقبل للسيطرة على قراره، وذلك عبر اتباع أساليب مساومة النواب.

وشهد سباق انتخابات الرئاسة الليبية، تطورات عدة خلال الأيام الماضية، مع تقديم 3 طعون ضد ترشح خليفة حفتر قائد عام الجيش الوطني الليبي، وسيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وعبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الحالية، لكن رفضت الطعون الثلاثة.